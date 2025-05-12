Beyin gücünü artıran süper gıda: Doğal magnezyum kaynaklarından biri

Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı bir rapora göre, sadece 1 yemek kaşığı chia tohumu, keten tohumu ve cevizden daha fazla alfa-linolenik asit (ALA) içeriyor. Vücut tarafından üretilemeyen bu değerli omega-3 türü, dışarıdan besin yoluyla alınmak zorunda. Uzmanlar, ALA alımının kalp hastalıkları riskini azalttığı gibi, bilişsel gerilemeyi de yavaşlatabileceğini belirtiyor.