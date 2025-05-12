Beyin gücünü artıran süper gıda: Doğal magnezyum kaynaklarından biri

Beslenme rutininde yer alan chia tohumları, bugün modern bilimin de desteğiyle güçlü bir "beyin süper gıdası" olarak öne çıkıyor. Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, magnezyum ve lif bakımından zengin olan bu küçük tohumlar, hafızayı güçlendirmesi, odaklanmayı artırması ve genel bilişsel fonksiyonları desteklemesiyle dikkat çekiyor.

Beyin gücünü artıran süper gıda: Doğal magnezyum kaynaklarından biri - 1

Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı bir rapora göre, sadece 1 yemek kaşığı chia tohumu, keten tohumu ve cevizden daha fazla alfa-linolenik asit (ALA) içeriyor. Vücut tarafından üretilemeyen bu değerli omega-3 türü, dışarıdan besin yoluyla alınmak zorunda. Uzmanlar, ALA alımının kalp hastalıkları riskini azalttığı gibi, bilişsel gerilemeyi de yavaşlatabileceğini belirtiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Beyin gücünü artıran süper gıda: Doğal magnezyum kaynaklarından biri - 2

Journal of Neurodegenerative Disorders dergisinde yayımlanan bir çalışmada, chia tohumlarının düzenli tüketiminin özellikle öğrenciler, okul çağı çocukları ve Alzheimer riski taşıyan bireylerde bilişsel işlevleri olumlu yönde etkileyebileceği ifade edildi. Araştırmacılar, “Yaşlanan nüfusla birlikte bilişsel hastalıkların arttığı günümüzde, chia tohumu tüketimi kuvvetle tavsiye edilmelidir” çağrısında bulundu.

Beyin gücünü artıran süper gıda: Doğal magnezyum kaynaklarından biri - 3

CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, chia tohumlarının sindiriminin kolaylaşması ve içeriğindeki besinlerin daha iyi emilebilmesi için mutlaka su ya da sütle ıslatılarak tüketilmesini öneriyor. Tohumlar, ağırlıklarının yaklaşık 12 katı kadar sıvı çekerek jelimsi bir yapı kazanıyor.

Beyin gücünü artıran süper gıda: Doğal magnezyum kaynaklarından biri - 4

Pratik bir chia tüketimi için 2 yemek kaşığı chia tohumu yarım bardak su ya da badem sütüyle karıştırılıp en az 20 dakika bekletilmeli. Bu karışım, yoğurt, yulaf ezmesi ya da smoothie’lerle birlikte tüketilebiliyor.

Beyin gücünü artıran süper gıda: Doğal magnezyum kaynaklarından biri - 5

Üzerine yaban mersini, ceviz, bitter çikolata, muz ve kabak çekirdeği gibi beyin dostu gıdalar eklenmesi öneriliyor.

Beyin gücünü artıran süper gıda: Doğal magnezyum kaynaklarından biri - 6

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kuru olarak tüketmeyin; boğazda şişerek boğulma riskine yol açabilir.

Lif içeriği yüksek olduğu için sindirim sistemi hassas olanların küçük miktarlarla başlaması önerilir.

Chia tohumları artık yalnızca sağlıklı yaşam meraklılarının değil, zihinsel performansını artırmak isteyen herkesin radarında. Bir sonraki kahvaltınızda bu minik tohumlara yer vermeyi unutmayın; çünkü büyük etkiler küçük detaylarda gizlidir.

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