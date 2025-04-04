Beyin sağlığını iyileştiren 8 besin: Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı

Besin değeri yüksek gıdalar tüketmek; kalp, damar ve beyin sağlığı için büyük önem taşır. Doymuş yağlar ve aşırı işlenmiş besinler ise beyin damarlarında hasar yaratarak, yaşlanma ve bunama riskini artırabilir. Nöroloji uzmanı Dr. Aaron Lord, beyin sağlığını iyileştiren 8 besini açıkladı.

Beyin sağlığını iyileştiren 8 besin: Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı - 1

ZERDEÇAL

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan zerdeçal, Alzheimer'a yol açan amiloid plakları parçalayan kurkumin yönünden zengindir. The New York Post'ta yer alan habere göre, zerdeçal ve karabiberin birlikte tüketilmesi, kurkumin emilimini artırır.

N-LIFE HABERLERİ

Beyin sağlığını iyileştiren 8 besin: Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı - 2

BALIK

Özellikle yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri yönünden zengindir. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığını geliştiren ve iltihapları azaltan "sağlıklı" yağlar olarak bilinirler. Dr. Aaron Lord, düzenli somon tüketiminin beyin üzerinde uzun vadede olumlu etkiler yaratabileceğinin altını çizdi.

Beyin sağlığını iyileştiren 8 besin: Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı - 3

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler, yüksek düzeyde lif, folat, lutein ve beta-karoten içerir. Uzman isim, kuşkonmaz ve brokoli gibi sebzelerin buharda pişirilmesini ya da haşlanarak tüketilmesini öneriyor.

Beyin sağlığını iyileştiren 8 besin: Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı - 4

DOMATES

Likopen açısından zengin olan domates, iltihabı ve oksidatif stresi azaltabilir.

Beyin sağlığını iyileştiren 8 besin: Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı - 5

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişlerin de beyin sağlığını destekleyici içeriklere sahip olduğunu belirten Dr. Aaron, özellikle cevizin yüksek düzeyde omega-3 ve omega-6 yağ asitleri barındırdığını vurguladı.

Beyin sağlığını iyileştiren 8 besin: Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı - 6

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının içeriğindeki tekli doymamış yağlar, kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırır.

Beyin sağlığını iyileştiren 8 besin: Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı - 7

KAHVE VE ÇAY

Çaylar, beyin metabolizmasına fayda sağlayan harika fitobesinler içerir. Kahve ve çay, flavonoidler açısından zengindir ve glisemik kontrolü iyileştirebilir. Ancak kafeini ölçülü tüketmekte fayda vardır.

Beyin sağlığını iyileştiren 8 besin: Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı - 8

PATLAMIŞ MISIR

Uzman isim, evde yapılan taze patlamış mısırın, patates cipslerinden daha besleyici ve sağlıklı bir alternatif olduğunun da altını çizdi.

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