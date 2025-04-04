Beyin sağlığını iyileştiren 8 besin: Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı
Besin değeri yüksek gıdalar tüketmek; kalp, damar ve beyin sağlığı için büyük önem taşır. Doymuş yağlar ve aşırı işlenmiş besinler ise beyin damarlarında hasar yaratarak, yaşlanma ve bunama riskini artırabilir. Nöroloji uzmanı Dr. Aaron Lord, beyin sağlığını iyileştiren 8 besini açıkladı.
ZERDEÇAL
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan zerdeçal, Alzheimer'a yol açan amiloid plakları parçalayan kurkumin yönünden zengindir. The New York Post'ta yer alan habere göre, zerdeçal ve karabiberin birlikte tüketilmesi, kurkumin emilimini artırır.