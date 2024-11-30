Beyin ve damarlardaki tıkanıklığı geçiriyor! Yüzyıllardır sayısız hastalığın çaresi: Türkiye'nin kıyı kesimlerinde yetişiyor

Uzmanlar, limon otunun stres ve balgam giderici özelliklerinin yanı sıra kalp sağlığını iyileştirip tansiyonu düşürmede de faydalı olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, Yunan mitolojisinde bu bitkinin akrep ve örümcek sokmalarına karşı kullanıldığı, potasyum nitratla birlikte mantar zehirlenmeleri ve karın ağrılarında etkili olduğu da tahmin ediliyor.