Beyin ve damarlardaki tıkanıklığı geçiriyor! Yüzyıllardır sayısız hastalığın çaresi: Türkiye'nin kıyı kesimlerinde yetişiyor
Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yetişen ve hoş kokusuyla bilinen bir bitki olan limon otu, hem geleneksel tıpta hem de modern sağlık alanında birçok fayda sağlıyor. İbn-i Sina'nın da yüzyıllar önce önerdiği limon otunun beyin ve damar tıkanıklıklarını önlediği biliniyor.
Limon otunun içerdiği bileşikler, mikroorganizmalarla savaşır. Bu nedenle enfeksiyonların tedavisine yardımcı olur. Limon otu, mideyi yatıştırır ve sindirim sistemini rahatlatır. Mide ağrıları, gaz problemleri ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına iyi gelir.