Beyin yiyen amip nedir, belirtileri neler?

Naegleria fowleri, menenjite neden olan bir amiptir. "Beyin yiyen amip" olarak da bilinir. Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.