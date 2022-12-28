Beyin yiyen amip nedir, belirtileri neler?

Naegleria fowleri, menenjite neden olan bir amiptir. "Beyin yiyen amip" olarak da bilinir. Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.
Naegleria fowleri'ye yakalanan kişilerde boyun tutulması ve baş ağrısının yanı sıra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülüyor. Hastaların çoğu genellikle bir hafta içinde hayatını kaybediyor. Vakaların çoğunda kısa süre içinde bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor.
"Beyin yiyen amip" olarak da bilinen Naegleria fowleri, çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sulardan bulaşıyor. Beyinde enfeksiyona yol açan ve genellikle ölümcül olabilen, mikro ölçekli ve tek hücreli Naegleria fowleri burun yoluyla insan vücuduna giriyor. Çoğunlukla göl, nehir, kanal gibi tatlı sularda bulunan amip, insandan insana geçmiyor. Naegleria fowleri sıcağı seven bir amip olduğu için küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklendiği biliniyor.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede Naegleria fowleri enfeksiyonlarına nadiren rastlanıyor.
Ülkede, 2009-2018 yıllarında yalnızca 34 vakaya rastlandı. Bunlardan 30'u eğlence amaçlı girilen sulardan, 3'ü buruna çekilen kirli musluk suyundan ve biri de bahçeye kurulan bir su kaydırağında kullanılan kirli çeşme suyundan kaynaklandı.