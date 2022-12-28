Beyin yiyen amip nedir, belirtileri neler?

Güney Kore, "beyin yiyen amip" olarak da bilinen ve burundan insan beynine giren "Naegleria fowleri" kaynaklı ilk ölüm vakasının kayda geçtiğini duyurdu. Peki, beyin yiyen amip nedir, belirtileri neler?

Beyin yiyen amip nedir, belirtileri neler? - 1

Naegleria fowleri, menenjite neden olan bir amiptir. "Beyin yiyen amip" olarak da bilinir. Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.

Beyin yiyen amip nedir, belirtileri neler? - 2

BEYİN YİYEN AMİP BELİRTİLERİ

Naegleria fowleri'ye yakalanan kişilerde boyun tutulması ve baş ağrısının yanı sıra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülüyor. Hastaların çoğu genellikle bir hafta içinde hayatını kaybediyor. Vakaların çoğunda kısa süre içinde bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor.

Beyin yiyen amip nedir, belirtileri neler? - 3

BEYİN YİYEN AMİP NASIL BULAŞIR?

"Beyin yiyen amip" olarak da bilinen Naegleria fowleri, çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sulardan bulaşıyor. Beyinde enfeksiyona yol açan ve genellikle ölümcül olabilen, mikro ölçekli ve tek hücreli Naegleria fowleri burun yoluyla insan vücuduna giriyor. Çoğunlukla göl, nehir, kanal gibi tatlı sularda bulunan amip, insandan insana geçmiyor. Naegleria fowleri sıcağı seven bir amip olduğu için küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklendiği biliniyor.

Beyin yiyen amip nedir, belirtileri neler? - 4

ABD'DE 2009-2018 YILLARINDA 34 VAKA

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede Naegleria fowleri enfeksiyonlarına nadiren rastlanıyor.

Ülkede, 2009-2018 yıllarında yalnızca 34 vakaya rastlandı. Bunlardan 30'u eğlence amaçlı girilen sulardan, 3'ü buruna çekilen kirli musluk suyundan ve biri de bahçeye kurulan bir su kaydırağında kullanılan kirli çeşme suyundan kaynaklandı.

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