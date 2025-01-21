Beyni yaşlandıran 4 gıda: Riski yüzde 330 artırıyor

Beslenmenin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dair birçok bilimsel araştırma mevcut. Uzmanlar, bazı gıdaların düzenli tüketiminin beynin hızlı yaşlanmasına neden olarak demans gibi ciddi nörolojik hastalıkların riskini artırabileceğini ifade ediyor. İşte bilişsel sağlığı tehdit eden 4 gıda:

Beyni yaşlandıran 4 gıda: Riski yüzde 330 artırıyor - 1

Kötü beslenmenin, beyindeki hücre sayısını ve sinir hücrelerinin gelişimini engelleyerek kalıcı hasarlara neden olabildiği daha önce yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştı. Ancak özellikle ABD'li ve Çinli bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre, bazı gıdalar demansa yakalanma olasılığını yükseltebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Beyni yaşlandıran 4 gıda: Riski yüzde 330 artırıyor - 2

KARBONHİDRATLAR

Yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı diyetler, organların daha hızlı yaşlanmasına neden olabilir. 

Doymuş yağ ve basit karbonhidratlar içeren yiyecekler tüketmenin, öğrenme kapasitesi üzerinde de olumsuz etkileri bulunur.

Beyni yaşlandıran 4 gıda: Riski yüzde 330 artırıyor - 3

TUZ

Fazla sodyum alımı, kan basıncını artırarak felç, kalp hastalığı ve yaşa bağlı diğer kronik hastalıklara yol açabilir. Yüksek sodyum içeren diyetlerin, bilişsel bozulma riskini yüzde 330 oranında artırabileceği belirtiliyor.

Beyni yaşlandıran 4 gıda: Riski yüzde 330 artırıyor - 4

TAM YAĞLI SÜT

Yapılan çalışmalarda tam yağlı sütün özellikle prostat kanseri ve Parkinson hastalığı riskini artırabildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, tam yağlı sütün yaşlılarda bilişsel gerileme ve biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğini ifade ediyor.

Beyni yaşlandıran 4 gıda: Riski yüzde 330 artırıyor - 5

BAHARATLI YİYECEKLER

Bir grup yaşlı Çinli yetişkini 15 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, her gün 50 gramdan (yaklaşık çeyrek fincan) fazla acı biber tüketen bireylerin daha az baharatlı yemekler yiyenlere göre daha düşük bilişsel puanlar aldıklarını gördü.

Bilim insanları, işlenmiş baharatlar yerine taze baharatlar tüketilmesini öneriyor.

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