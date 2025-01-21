Beyni yaşlandıran 4 gıda: Riski yüzde 330 artırıyor
Beslenmenin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dair birçok bilimsel araştırma mevcut. Uzmanlar, bazı gıdaların düzenli tüketiminin beynin hızlı yaşlanmasına neden olarak demans gibi ciddi nörolojik hastalıkların riskini artırabileceğini ifade ediyor. İşte bilişsel sağlığı tehdit eden 4 gıda:
Kötü beslenmenin, beyindeki hücre sayısını ve sinir hücrelerinin gelişimini engelleyerek kalıcı hasarlara neden olabildiği daha önce yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştı. Ancak özellikle ABD'li ve Çinli bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre, bazı gıdalar demansa yakalanma olasılığını yükseltebiliyor.