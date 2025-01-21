Beyni yaşlandıran 4 gıda: Riski yüzde 330 artırıyor

Kötü beslenmenin, beyindeki hücre sayısını ve sinir hücrelerinin gelişimini engelleyerek kalıcı hasarlara neden olabildiği daha önce yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştı. Ancak özellikle ABD'li ve Çinli bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre, bazı gıdalar demansa yakalanma olasılığını yükseltebiliyor.