Bilim dünyasından şoke eden araştırma! Kanserin vücuda faydalı olduğu ortaya çıktı

Imperial College London tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, daha önce kanser hastalığı atlatmış kişilerin Alzheimer'a yakalanma riskleri, kanser atlatmayan kişilere oranla daha düşük.

Bilim dünyasından şoke eden araştırma! Kanserin vücuda faydalı olduğu ortaya çıktı - 1

İngiliz bilim insanlarının yürüttüğü olağanüstü araştırmada, 60 milyondan fazla katılımcının 30 yıllık sağlık verileri incelendi.

Çalışmada, 60 yaş üstü kanser hastalarının demans teşhis oranları, hiç tümörü olmayan kişilerle karşılaştırıldı. Ses getiren araştırmaya göre, kanser hastalığını atlatmış kişilerin, demansa yakalanma risklerinin daha az olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu şaşırtıcı faydanın pek çok kanser türünde ortaya çıktığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bilim dünyasından şoke eden araştırma! Kanserin vücuda faydalı olduğu ortaya çıktı - 2

Meme kanserinden sağ kurtulan kadınların demans riski, hastalığı geçirmemiş kadınlara göre yüzde 20 daha az çıktı.

Prostat kanseri atlatan erkeklerin bilişsel gerilemesinin de kanser olmayan erkeklere kıyasla yüzde 32 daha az olduğu belirlendi.

Akciğer, bağırsak ve malign melanom gibi diğer önemli kanser türlerinde de sonuç benzer çıktı.

Fudan Üniversitesi'nin 2022 yılında yaptığı bir araştırmanın sonuçları da, bu kanıtları doğruladı.

Bilim dünyasından şoke eden araştırma! Kanserin vücuda faydalı olduğu ortaya çıktı - 3

Uzmanlar, demans ve tümör bağlantısının, artan yaşam kalitesiyle ilgili olduğunu ifade etti. Kanser atlatan kişiler, beslenme ve spor alışkanlıklarına, atlatmayan kişilerden daha çok özen gösteriyor. Bu da bunamaya daha az yatkın olmalarına yol açıyor.

Bilim dünyasından şoke eden araştırma! Kanserin vücuda faydalı olduğu ortaya çıktı - 4

Kanser hücreleri tarafından salgılanan ve tümörün daha fazla gelişmesine neden olan PIN1 adlı bir protein de, demans riskini azaltabiliyor. Bu protein, beyinde demansla bağlantılı olan amiloid plakların zararlı birikintilerini önlemeye yardımcı oluyor. PIN1 proteini, kanser oluşumunda ne kadar aktifse, beynin bilişsel gücünü de o kadar koruyor.

Kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların da hafızayı geliştirebildiği belirtilirken; Profesör Patrick Kehoe, bu konuda araştırmaların hala devam ettiğini bildirdi.

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