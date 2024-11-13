Bilim dünyasından şoke eden araştırma! Kanserin vücuda faydalı olduğu ortaya çıktı
Imperial College London tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, daha önce kanser hastalığı atlatmış kişilerin Alzheimer'a yakalanma riskleri, kanser atlatmayan kişilere oranla daha düşük.
İngiliz bilim insanlarının yürüttüğü olağanüstü araştırmada, 60 milyondan fazla katılımcının 30 yıllık sağlık verileri incelendi.
Çalışmada, 60 yaş üstü kanser hastalarının demans teşhis oranları, hiç tümörü olmayan kişilerle karşılaştırıldı. Ses getiren araştırmaya göre, kanser hastalığını atlatmış kişilerin, demansa yakalanma risklerinin daha az olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu şaşırtıcı faydanın pek çok kanser türünde ortaya çıktığını açıkladı.