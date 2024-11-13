Bilim dünyasından şoke eden araştırma! Kanserin vücuda faydalı olduğu ortaya çıktı

Kanser hücreleri tarafından salgılanan ve tümörün daha fazla gelişmesine neden olan PIN1 adlı bir protein de, demans riskini azaltabiliyor. Bu protein, beyinde demansla bağlantılı olan amiloid plakların zararlı birikintilerini önlemeye yardımcı oluyor. PIN1 proteini, kanser oluşumunda ne kadar aktifse, beynin bilişsel gücünü de o kadar koruyor.

Kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların da hafızayı geliştirebildiği belirtilirken; Profesör Patrick Kehoe, bu konuda araştırmaların hala devam ettiğini bildirdi.