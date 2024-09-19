Bilim dünyasından tartışma yaratan araştırma! Sanıldığı kadar sağlıklı olmayabilir

Uzun yıllardır vegan beslenmenin, diğer beslenme türlerinden daha sağlıklı olduğu konuşuluyor ancak bilim dünyası ezber bozan bir araştırma yaptı. Uzmanlar, bitki bazlı beslenmenin sağlığa ciddi zararlar verebileceğini, bu nedenle beslenmenize et ve süt proteinleri eklemenin bağırsak kanserine bağlı tümörleri önlemeye yardımcı olabileceğini duyurdu.

Bilim dünyasından tartışma yaratan araştırma! Sanıldığı kadar sağlıklı olmayabilir - 1

Japon araştırmacıların fareler üzerinde yaptığı testler, et ve süt proteinleri içeren bir diyetin ince bağırsakta tümör oluşma riskini azalttığını ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Bilim dünyasından tartışma yaratan araştırma! Sanıldığı kadar sağlıklı olmayabilir - 2

Uzmanlar, eğer kilo ya da şişkinlik problemi yoksa, bireylerin kendilerini et ağırlıklı beslenme konusunda kısıtlamamaları gerektiğini belirtti.

Bilim dünyasından tartışma yaratan araştırma! Sanıldığı kadar sağlıklı olmayabilir - 3

Çalışmada bilim insanları iki gruba ayırdıkları deneklerden birine et ve süt proteini içermeyen bir diyet uygularken, diğerine altı hafta boyunca normal bir diyet uyguladı. Normal diyet uygulanan deneklerin ince bağırsaklarında daha az tümör geliştiği görüldü.

Bilim dünyasından tartışma yaratan araştırma! Sanıldığı kadar sağlıklı olmayabilir - 4

Son yıllarda tüm dünyada hızla yayılan vegan beslenme alışkanlığının; kilo kaybına destek olmasının yanı sıra sindirim sistemi sağlığı açısından da faydalı olduğu biliniyordu. Ancak Japon bilim insanları tarafından yapılan araştırma, vegan beslenmenin bağırsak sağlığı açısından ciddi tehlikelere yol açabileceği gerçeğini gözler önüne serdi.

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