Bilim dünyasından tartışma yaratan araştırma! Sanıldığı kadar sağlıklı olmayabilir
Uzun yıllardır vegan beslenmenin, diğer beslenme türlerinden daha sağlıklı olduğu konuşuluyor ancak bilim dünyası ezber bozan bir araştırma yaptı. Uzmanlar, bitki bazlı beslenmenin sağlığa ciddi zararlar verebileceğini, bu nedenle beslenmenize et ve süt proteinleri eklemenin bağırsak kanserine bağlı tümörleri önlemeye yardımcı olabileceğini duyurdu.
Japon araştırmacıların fareler üzerinde yaptığı testler, et ve süt proteinleri içeren bir diyetin ince bağırsakta tümör oluşma riskini azalttığını ortaya koydu.