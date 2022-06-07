Bilim insanları açıkladı: Beynin performansını güçlendiren müzik türü

Haberler | 07.06.2022 - 19:02
Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırmada 'groove' müziğin beynin performansını artırdığı açıkladı. Ekibe liderlik eden Profesör Hideaki Soya, "Sonuçlar şaşırtıcıydı" dedi.
Independent Türkçe'deki habere göre; Hakemli bilimsel dergi Scientific Reports’ta yayımlanan yeni araştırmada ABBA’dan Be Gees’e kadar birçok ünlü müzisyenin parçalarını içeren bu müzik türünün, dinleyicinin 'yürütücü işlevini' geliştirdiği ortaya kondu.
Araştırmada beynin yürütücü işlevden sorumlu bölgesi 'sol dorsolateral prefrontal korteks'teki aktivite ve müziğin bu bölge üzerindeki etkisi incelendi.
Araştırma ekibi, groove diye nitelenebilecek, 120 BPM'lik (saniyede iki vuruş) ritme sahip, tempolu bir parça oluşturdu. Söz konusu parçanın dinletildiği 58 katılımcının beyni fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopisi (fNIRS) adı verilen bir beyin görüntüleme tekniğiyle gözlemlendi.
Parçayı dinledikten sonra olumlu görüş bildiren ve parçadaki hissi alabildiğini söyleyen katılımcıların beynindeki yürütücü işlev aktivitesinin arttığı saptandı.
'Groove' müzik türü genellikle dans müziğiyle eşleştirilse de aslında ritmik şarkıların çoğunu kapsıyor. (Davul, elektrik bas veya kontrbas, gitar ve klavyeliler)