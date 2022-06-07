Bilim insanları açıkladı: Beynin performansını güçlendiren müzik türü

Independent Türkçe'deki habere göre; Hakemli bilimsel dergi Scientific Reports’ta yayımlanan yeni araştırmada ABBA’dan Be Gees’e kadar birçok ünlü müzisyenin parçalarını içeren bu müzik türünün, dinleyicinin 'yürütücü işlevini' geliştirdiği ortaya kondu.