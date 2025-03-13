Bilim insanları açıkladı: Kan vermenin şaşırtıcı faydası
Düzenli kan bağışında bulunmanın, başkalarının hayatlarını kurtarmaktan daha fazlasını yaptığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırmaya göre, kan bağışı yapmak, kan sisteminizi güçlendirebilir ve kanser riskini azaltabilir.
Francis Crick Enstitüsü'ndeki bilim insanları, 100'den fazla kez kan bağışında bulunan 217 erkekten alınan kan örneklerini inceledi. Bu örnekler, 10'dan az kez kan bağışında bulunan 212 erkekten alınan örneklerle karşılaştırıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, sık kan bağışı yapan bireylerin, kan hücresi üretiminde önemli rol oynayan DNMT3A geninde mutasyonlar taşıdığı tespit edildi.