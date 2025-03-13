Bilim insanları açıkladı: Kan vermenin şaşırtıcı faydası

Düzenli kan bağışında bulunmanın, başkalarının hayatlarını kurtarmaktan daha fazlasını yaptığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırmaya göre, kan bağışı yapmak, kan sisteminizi güçlendirebilir ve kanser riskini azaltabilir.

Bilim insanları açıkladı: Kan vermenin şaşırtıcı faydası - 1

Francis Crick Enstitüsü'ndeki bilim insanları, 100'den fazla kez kan bağışında bulunan 217 erkekten alınan kan örneklerini inceledi. Bu örnekler, 10'dan az kez kan bağışında bulunan 212 erkekten alınan örneklerle karşılaştırıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, sık kan bağışı yapan bireylerin, kan hücresi üretiminde önemli rol oynayan DNMT3A geninde mutasyonlar taşıdığı tespit edildi.


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Bilim insanları açıkladı: Kan vermenin şaşırtıcı faydası - 2

Bilim insanları, bu mutasyonların sık kan bağışı yapanlarda neden daha yaygın olduğunu araştırmak amacıyla laboratuvar deneyleri gerçekleştirdi. Deneylerde, mutasyon taşıyan hücrelerin, vücudun sağlıklı kırmızı kan hücresi üretimini artıran eritropoietin (EPO) hormonu ile etkileşime girdiğinde, normal hücrelere göre %50 daha hızlı büyüdükleri gözlemlendi.


Bilim insanları açıkladı: Kan vermenin şaşırtıcı faydası - 3

Kan bağışı, kanınızdaki EPO seviyesini artırarak bu yararlı kök hücrelerin büyümesini destekler ve kan sağlığınızı iyileştirir.

KAN BAĞIŞININ KANSERLE MÜCADELESİ

Başka bir deneyde, DNMT3A mutasyonlu hücreler, lösemiye yatkın hücrelerle bir araya getirildi. Sonuçlar, sık kan bağışı yapanların hücrelerinin kanserli hücreleri geride bıraktığını gösterdi. Bu, düzenli kan bağışının sağlıklı kan kök hücrelerini güçlendirirken, zararlı hücrelerin baskılanmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Ancak bilim insanları, sağlıklı insanların daha fazla kan bağışında bulunma eğiliminde olduğunu belirtti. Bu nedenle, kan bağışının kanser riski üzerindeki etkilerini daha net değerlendirebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.


Bilim insanları açıkladı: Kan vermenin şaşırtıcı faydası - 4

Daha önce yapılan araştırmalar da kan bağışının kan basıncını düşürebileceğini ortaya koymuştu. 2015'te yapılan bir çalışmada, bir yıl boyunca bir ila dört kez kan veren 292 bağışçının kan basıncı ölçüldü. Çalışmanın sonunda, yüksek tansiyonu olan bağışçılarda ölçümlerin iyileştiği ve kişinin ne kadar sık kan verdiğiyle iyileşmenin daha belirgin hale geldiği gözlemlendi.

Bilim insanları açıkladı: Kan vermenin şaşırtıcı faydası - 5


Bu bulgular, düzenli kan bağışının yalnızca başkalarının hayatını kurtarmakla kalmayıp, kişilerin sağlığına da fayda sağladığını ortaya koyuyor. Kan bağışının, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceği gibi, kan basıncını da dengeleyebileceği anlaşılıyor. Ancak daha fazla araştırma yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

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