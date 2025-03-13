Bilim insanları açıkladı: Kan vermenin şaşırtıcı faydası

Kan bağışı, kanınızdaki EPO seviyesini artırarak bu yararlı kök hücrelerin büyümesini destekler ve kan sağlığınızı iyileştirir.



KAN BAĞIŞININ KANSERLE MÜCADELESİ



Başka bir deneyde, DNMT3A mutasyonlu hücreler, lösemiye yatkın hücrelerle bir araya getirildi. Sonuçlar, sık kan bağışı yapanların hücrelerinin kanserli hücreleri geride bıraktığını gösterdi. Bu, düzenli kan bağışının sağlıklı kan kök hücrelerini güçlendirirken, zararlı hücrelerin baskılanmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.



Ancak bilim insanları, sağlıklı insanların daha fazla kan bağışında bulunma eğiliminde olduğunu belirtti. Bu nedenle, kan bağışının kanser riski üzerindeki etkilerini daha net değerlendirebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.





