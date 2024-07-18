Bilim insanları duyurdu: Yaşlanmayı geciktiriyor, yaşam ömrünü yüzde 25 uzatıyor!
İngiltere'deki araştırmacılar, yaşlanma sürecini tersine çevirebilecek potansiyele sahip yeni bir ilacın fareler üzerinde önemli sonuçlar verdiğini açıkladı. Tedavi edilen farelerin yaşam sürelerinin yüzde 25'e kadar uzadığı ve birçok yaşlanma belirtisinin azaldığı gözlemlendi.
Bilim insanları yaşlanma karşıtı tedavinin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştı.
İngiltere'deki Tıbbi Bilimler Tıbbi Araştırma Konseyi Laboratuvarı'ndan Profesör Stuart Cook'un liderlik ettiği ekip, yaşlanma sürecinde rol oynayan bir proteini hedef alan yeni bir tedavi geliştirdi.