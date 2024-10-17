Bilim insanları uyardı! Çeşit çeşit faydası var sanıyorduk ama sigara kadar zararlı çıktı

Avustralyalı bilim insanları, uzun süre ayakta durmanın, sigara içmekle eşdeğer sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceği konusunda uyardı

Bilim insanları uyardı! Çeşit çeşit faydası var sanıyorduk ama sigara kadar zararlı çıktı - 1

Bilim dünyasında uzun yıllardır var olan yaygın bir inanışa göre ayakta durmak, kalori yakımını hızlandırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca diyabet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarını yaşama riskini de düşürüyor. Ancak son yapılan araştırmalar, uzun süre ayakta durmanın kalp sağlığını iyileştirmediğini, hatta ''derin ven trombozu'' riskini bile tetikleyebileceğini ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Bilim insanları uyardı! Çeşit çeşit faydası var sanıyorduk ama sigara kadar zararlı çıktı - 2

800 binden fazla katılımcıyı inceleyen araştırmacılar, günde iki saat ayakta durmanın, dolaşım hastalıkları riskini artırdığını duyurdu.
Sidney Üniversitesi'ndeki araştırmada görev alan uzmanların bir kısmı, uzun süre ayakta kalmanın, sigara içmekle eşdeğer sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini öne sürdü.

Bilim insanları uyardı! Çeşit çeşit faydası var sanıyorduk ama sigara kadar zararlı çıktı - 3

Araştırmada, yaş ortalaması 61 olan ve hareketlerini takip etmek için bileklerine akıllı saat benzeri cihazlar takılan 83 bin 13 yetişkinin kalp ve dolaşım verileri analiz edildi. Yedi yıl süren çalışmada, katılımcıların yaklaşık yüzde sekizinin kalp hastalığı, felç ve kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler sorunlar yaşadığı tespit edildi. 

Araştırmacılar, sadece birkaç saat ayakta kalmanın bile dolaşım sorunları yaşama riskini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Bilim insanları uyardı! Çeşit çeşit faydası var sanıyorduk ama sigara kadar zararlı çıktı - 4

Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi'nde yayınlanan makalede, kalp damar hastalıkları riskini azaltmak isteyen kişilerin her gün uzun süre ayakta durmak yerine daha düzenli egzersiz yapmaları gerektiği konusunda tavsiyede bulunuldu.

Sidney Üniversitesi'nden Profesör Emmanuel Stamatakis, ''Düzenli olarak yürüyüşe çıkın ve merdivenleri kullanın'' ifadelerini kullandı.

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