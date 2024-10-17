Bilim insanları uyardı! Çeşit çeşit faydası var sanıyorduk ama sigara kadar zararlı çıktı

Araştırmada, yaş ortalaması 61 olan ve hareketlerini takip etmek için bileklerine akıllı saat benzeri cihazlar takılan 83 bin 13 yetişkinin kalp ve dolaşım verileri analiz edildi. Yedi yıl süren çalışmada, katılımcıların yaklaşık yüzde sekizinin kalp hastalığı, felç ve kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler sorunlar yaşadığı tespit edildi.

Araştırmacılar, sadece birkaç saat ayakta kalmanın bile dolaşım sorunları yaşama riskini önemli ölçüde artırdığını belirtti.