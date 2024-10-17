Bilim insanları uyardı! Çeşit çeşit faydası var sanıyorduk ama sigara kadar zararlı çıktı
Avustralyalı bilim insanları, uzun süre ayakta durmanın, sigara içmekle eşdeğer sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceği konusunda uyardı
Bilim dünyasında uzun yıllardır var olan yaygın bir inanışa göre ayakta durmak, kalori yakımını hızlandırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca diyabet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarını yaşama riskini de düşürüyor. Ancak son yapılan araştırmalar, uzun süre ayakta durmanın kalp sağlığını iyileştirmediğini, hatta ''derin ven trombozu'' riskini bile tetikleyebileceğini ortaya koydu.