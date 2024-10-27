Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı

Bazı elektronik sigaraların sıvı aromalarına eklenen sinnamaldehit, diasetil ve asetilpropionil gibi kimyasallar, akciğerlerde oluşabilecek hasarı daha kalıcı hale getirebiliyor. Bu kimyasallar, aynı zamanda hücrelere zarar veren bir tür olan oksidatif strese de neden olabiliyor.