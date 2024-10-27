Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı
İngiltere hükümeti, gençler arasında kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigara satışının yasaklanması için düğmeye bastı. Yasağın başlıca nedenleri arasında ise elektronik sigaraların, akciğerlerde geri dönülemez hasara yol açması yer alıyor.
Son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelen elektronik sigaraların, tütünden daha güvenli olduğu yönünde yaygın bir inanış hakim ancak bilim insanları, bu teorinin tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.