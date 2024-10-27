Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı

İngiltere hükümeti, gençler arasında kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigara satışının yasaklanması için düğmeye bastı. Yasağın başlıca nedenleri arasında ise elektronik sigaraların, akciğerlerde geri dönülemez hasara yol açması yer alıyor.

Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı - 1

Son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelen elektronik sigaraların, tütünden daha güvenli olduğu yönünde yaygın bir inanış hakim ancak bilim insanları, bu teorinin tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı - 2

İçerisinde tütün çiçeği, propilen glikol, etanol ve nitrozamin gibi farklı kimyasallar bulunan elektronik sigaralar, buhar tüketimine bağlı olarak akciğerlere ciddi zararlar verebiliyor. Yoğun buhar, vücutta bayılma ve kusma gibi olumsuz etkilere de yol açabiliyor.

Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı - 3

İngiltere hükümeti, çoğunlukla rengarenk paketlerde oldukça uygun fiyatlara satılan elektronik sigaraların 1 yıl içinde yasaklanacağını duyurdu. İlk etapta normal sigaralara göre daha güvenli olduğu düşünülen bu ürünlerin, uzun vadede akciğerlerde çökmeye neden olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı - 4

Akciğer çökmesi, akciğerin etrafında biriken havanın oluşturduğu basınç sonucu oluşur. Çökme olduğunda organın içine hava dolamaz. Atelektazi tipi akciğer sönmesi ise soluk borusunun içinde balgam birikmesi ya da soluk alınmasını güçleştiren tümör gibi durumlarda akciğerlere yeterli havanın girememesiyle ortaya çıkar.

Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı - 5

4 yaşındaki çocukların bile elektronik sigara nedeniyle hastanelik olduğunu belirten uzmanlar, dört çocuktan birinin bu cihazları denediğini, 10 çocuktan birinin ise düzenli olarak kullandığını açıkladı.

Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı - 6

İngiliz yetkililer, 2020'den bu yana elektronik sigara kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk ve genç sayısında yüzde 733'lük bir artış olduğunu belirtti. 2023 yılında 11’i anaokulu çağında, 12’si ise 10-14 yaş aralığındaydı.

Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı - 7

Buharlı sigara kaynaklı iltihapın oluşması, genellikle bir ay sürüyor. Bu durum, buhardaki nano parçacıkların giderek akciğer dokusuna yerleşmesiyle açıklanıyor.

Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı - 8

Bazı elektronik sigaraların sıvı aromalarına eklenen sinnamaldehit, diasetil ve asetilpropionil gibi kimyasallar, akciğerlerde oluşabilecek hasarı daha kalıcı hale getirebiliyor. Bu kimyasallar, aynı zamanda hücrelere zarar veren bir tür olan oksidatif strese de neden olabiliyor.

Dünyanın her yerinde gittikçe popüler hale geliyor ama sağlığa zararları inanılmaz! Hükümet yasaklanması için düğmeye bastı - 9

İngiltere'de kısa zaman içerisinde yasaklanacağı belirlenen elektronik sigaların, diğer ülkelerde de yasaklanıp yasaklanmayacağı ise merak konusu.

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