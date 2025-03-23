Bilim ne diyor: D vitamini eksikliği kansere neden olabilir mi?
Genellikle "güneş ışığı vitamini" olarak adlandırılan D vitamini, kemik sağlığı, bağışıklık fonksiyonu ve genel sağlık için gereklidir. Ancak D vitamini eksikliği kanser riskini artırabilir mi? Araştırmalar, düşük D vitamini seviyelerinin belirli kanser türleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. D vitamininin kanser riskini nasıl etkilediğine ve bilimin bu konuda ne söylediğine daha yakından bakalım.
D VİTAMİNİNİN VÜCUT ÜZERİNDEKİ ROLÜ NEDİR?
D vitamini sağlıklı hücrelerin korunmasında önemli bir rol oynar. Hücre büyümesini düzenlemeye yardımcı olur, bağışıklık fonksiyonunu destekler ve iltihabı azaltır; bunlar kanser önlemede üç temel faktördür. Çalışmalar, D vitamininin şunları yapabileceğini göstermiştir:
Normal hücre fonksiyonunu destekler ve anormal hücre büyümesini önler.
Hücrelerin hasarı onarmasına ve kansere yol açabilecek mutasyonlardan kaçınmasına yardımcı olur.
Bağışıklık sisteminin zararlı hücreleri tanımlamasını ve yok etmesini destekler.