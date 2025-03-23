Bilim ne diyor: D vitamini eksikliği kansere neden olabilir mi?

D VİTAMİNİ TAKVİYELERİ KANSER RİSKİNİ AZALTABİLİR Mİ?

Düşük D vitamini seviyeleri kanserle bağlantılıysa, takviye almak bunu önlemeye yardımcı olabilir mi?



Büyük ölçekli klinik deneyler bu fikri test etti:



Kadın Sağlığı Girişimi Çalışması, D vitamini ve kalsiyum takviyelerinin meme veya kolorektal kanser riskini azaltmada önemli bir etkisi olmadığını buldu.



25.000'den fazla kişiyi takip eden çalışma, D vitamini takviyesi alanlar arasında kanser vakalarında genel bir azalma bulamadı. Ancak, zamanla kanser ölüm oranında hafif bir azalma olduğunu öne sürdü.

Avustralya'da yapılan başka bir deney, beş yıl boyunca yüksek dozda D vitamini takviyesi almanın kanser ölüm oranlarını düşürmediğini buldu.Bu sonuçlar, D vitamininin sağlık için önemli olmasına rağmen, sadece takviye almanın kanseri önlemek için yeterli olmayabileceğini gösteriyor.





