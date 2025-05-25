Bilim ne diyor: Her gün yumurta yemek sağlıklı mı?
Kas gelişimi, beyin fonksiyonu ve göz sağlığı için önemli vitamin ve minerallerle dolu olan yumurta, sofraların vazgeçilmezlerinden biri. Uygun fiyatı, lezzeti ve çok yönlülüğü sayesinde hemen her mutfakta kendine yer bulan bu besin, “Her gün yumurta yemek sağlıklı mı?” sorusunu da beraberinde getiriyor.
Beslenme uzmanlarına göre bu sorunun yanıtı, "Evet" ya da "Hayır" kadar net değil. Çünkü yumurtalar, vücut için oldukça değerli besinler sunsa da tüketim miktarı ve kişinin genel sağlık durumu bu noktada belirleyici rol oynuyor.