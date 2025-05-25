Bilim ne diyor: Her gün yumurta yemek sağlıklı mı?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yumurtanın potansiyel riskleri de göz ardı edilmemeli. Çocuklarda yaygın görülen yumurta alerjileri, hafif cilt reaksiyonlarından ciddi tepkimelere kadar değişebiliyor. Ayrıca, az pişmiş ya da çiğ yumurtalarda nadiren de olsa salmonella riski bulunuyor. Bu nedenle yumurtaların iyi pişirilmesi öneriliyor.



Bir diğer önemli konu ise çeşitlilik. Her gün yumurta yemek başlı başına sorun yaratmasa da, farklı besin gruplarından yeterince faydalanmamak dengeli beslenmenin önüne geçebilir. Uzmanlar, sebzeler, tam tahıllar, meyveler ve farklı protein kaynaklarıyla desteklenmiş bir beslenme modelinin önemine dikkat çekiyor.