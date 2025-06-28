Bilim ne diyor? Kalori saymadan kilo vermek mümkün

ABD'de yapılan araştırmada, fazla kilolu 62 yetişkin 16 hafta boyunca ya tamamen bitki bazlı bir diyete ya da sağlıklı kabul edilen Akdeniz diyetine tabi tutuldu. Ardından dört haftalık bir ara verilerek, katılımcılar diyetlerini değiştirip bir 16 hafta daha diğer diyeti uyguladı. Bu yöntem sayesinde, her birey her iki diyeti de deneyimlemiş oldu.



Beslenme uzmanı Dr. Hana Kahleova’nın liderliğinde yürütülen çalışmada, vegan diyeti uygulayanların ortalama 6 kilo kaybettiği görüldü. Akdeniz diyeti uygulayan grupta ise anlamlı bir kilo kaybı tespit edilmedi.





