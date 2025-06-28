Bilim ne diyor? Kalori saymadan kilo vermek mümkün

Yeni bir bilimsel çalışma, sadece dört ay boyunca uygulanan vegan beslenme düzeninin haftalık yaklaşık yarım kilo kaybı sağladığını ortaya koydu.

Bilim ne diyor? Kalori saymadan kilo vermek mümkün - 1

ABD'de yapılan araştırmada, fazla kilolu 62 yetişkin 16 hafta boyunca ya tamamen bitki bazlı bir diyete ya da sağlıklı kabul edilen Akdeniz diyetine tabi tutuldu. Ardından dört haftalık bir ara verilerek, katılımcılar diyetlerini değiştirip bir 16 hafta daha diğer diyeti uyguladı. Bu yöntem sayesinde, her birey her iki diyeti de deneyimlemiş oldu.

Beslenme uzmanı Dr. Hana Kahleova’nın liderliğinde yürütülen çalışmada, vegan diyeti uygulayanların ortalama 6 kilo kaybettiği görüldü. Akdeniz diyeti uygulayan grupta ise anlamlı bir kilo kaybı tespit edilmedi.


N-LIFE HABERLERİ

Bilim ne diyor? Kalori saymadan kilo vermek mümkün - 2

Bilim insanları, kilo kaybının temel nedeninin bitki bazlı diyetlerin sindirim sırasında daha az asit üretmesi olduğunu öne sürdü. Araştırmaya göre, et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal gıdaların oluşturduğu yüksek ‘diyet asidi’ seviyesi, vücutta inflamasyona yol açarak hormon dengesi ve metabolizmayı olumsuz etkiliyor.

Dr. Kahleova, “Hayvansal ürünleri yapraklı yeşillikler, meyveler ve baklagiller gibi bitki bazlı gıdalarla değiştirmek, kilo kaybını destekleyebilir ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Bilim ne diyor? Kalori saymadan kilo vermek mümkün - 3

HANGİ GIDALAR ÖNE ÇIKIYOR?

Araştırmacılar, alkalileştirici etkisiyle öne çıkan bazı sebze ve meyveleri özellikle tavsiye ediyor: brokoli, pancar, kuşkonmaz, sarımsak, havuç, lahana gibi sebzelerin yanı sıra; çilek, elma, kiraz, kayısı ve kavun gibi meyveler öne çıkıyor. Ayrıca mercimek, nohut, bezelye, tofu gibi soya ürünleri ve kinoa gibi alternatif tahıllar da öneriliyor.

Araştırma, veganlığın kilo kontrolüne katkı sağlayabileceğini ortaya koysa da uzmanlar, bu beslenme biçiminin bazı risklerine de dikkat çekiyor. Hayvansal gıdaların tamamen dışlandığı vegan diyetlerde B12 ve D vitamini, demir ve iyot gibi temel besin öğeleri eksikliği yaşanabiliyor.


Bilim ne diyor? Kalori saymadan kilo vermek mümkün - 4

Beslenme uzmanları, bu eksikliklerin yorgunluk, kemik ağrıları, kansızlık ve hormonal dengesizlikler gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle vegan ‘taklit et’ ürünlerinin (sosis, köfte, hamburger vb.) aşırı işlenmiş olması da sağlık açısından yeni soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

İngiltere’de yapılan bir başka araştırma, bu tür aşırı işlenmiş bitkisel gıdaları tüketenlerin kalp krizi ve felç riskinin yüzde 15 daha yüksek olduğunu gösterdi.


Bilim ne diyor? Kalori saymadan kilo vermek mümkün - 5

Veganlık Yükselişte, Ancak Obezite de Artıyor

Son yıllarda etik, çevresel ve sağlık gerekçeleriyle veganlığa olan ilgi hızla artıyor. İngiltere’de yaklaşık 600 bin kişinin vegan beslendiği tahmin ediliyor.

Bilim ne diyor? Kalori saymadan kilo vermek mümkün - 6

Ancak aynı zamanda ülkede obezite oranları da alarm veriyor: Her dört yetişkinden biri obez, beşte üçü ise fazla kilolu. Bazı bölgelerde bu oran yüzde 80'e kadar çıkıyor.


Bilim ne diyor? Kalori saymadan kilo vermek mümkün - 7

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), sağlıklı kilo kaybı için dengeli beslenme, kalori alımını azaltma ve düzenli egzersiz öneriyor. Uzmanlar, "moda diyetler"in kısa vadede sonuç verse de uzun vadede sürdürülebilir olmadığını vurguluyor.

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