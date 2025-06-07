Bilimsel olarak kanıtlanmış 8 yöntem: Kansere yakalanma riskini azaltıyor

Kanser, vücutta anormal hücrelerin kontrolsüz bölünmesi ve büyümesiyle karakterize edilen bir hastalıklar topluluğudur. Bu anormal hücreler bitişik dokuları istila edebilir ve kan dolaşımı veya lenf damarları yoluyla vücuttaki diğer yerlere nüfuz edebilir. Bu, metastaz adı verilen bir süreçtir.



Sürekli yorgunluk, alışılmadık şişlikler veya şişkinlikler ve koyu lekeler veya sararma gibi cilt değişiklikleri ciddi sağlık sorunlarının erken belirtileri olabilir. Uzun süren öksürük, nefes almada zorluk, yutma zorluğu veya kronik hazımsızlık iç sorunları gösterebilir. Bağırsak veya mesane alışkanlıklarındaki değişiklikler de göz ardı edilmemelidir, çünkü bunlar kanser de dahil olmak üzere altta yatan hastalıkların habercisi olabilir.





