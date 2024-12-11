Bir bardağı bile beyindeki serotonin seviyelerini artırıyor: Canan Karatay'ın da tavsiyesi! Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı
Beslenme alanındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine toplayan Prof. Dr. Canan Karatay, ilk olarak Orta Asya'da ortaya çıkıp sonrasında Avrupa'ya yayılan kombucha çayının sağlığa çeşitli faydaları olduğunu belirtti. Kombucha çayının vücuda katkıları, dünya çapında yürütülen bazı bilimsel araştırmalarla da desteklendi.
2014 yılında Kore Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, kombucha çayının probiyotik özellikler taşıdığını ve bu özelliklerin sindirim sistemi florasını dengelemeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmada, kombuchanın bağırsak hareketlerini artırarak, sindirim problemleri ve kabızlık gibi durumları da önlediği belirlendi. Ayrıca, probiyotiklerin sindirim sistemindeki zararlı bakterilerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği de vurgulandı.