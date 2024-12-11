Bir bardağı bile beyindeki serotonin seviyelerini artırıyor: Canan Karatay'ın da tavsiyesi! Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı

BİLİNÇSİZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Kombucha, günlük olarak en fazla 1 bardak tüketilmelidir. Fermente edilmiş bir içecek olduğu için az miktarda alkol içerir. Bu durum, kombucha çayını, hamilelik veya emzirme dönemindeki kadınlar için sakıncalı kılabilir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler (örneğin, HIV/AIDS hastaları, organ nakli geçirenler veya kemoterapi tedavisi görenler), kombucha çayındaki canlı bakteriler nedeniyle enfeksiyon riski altında olabilir. Şeker hastalığı olan kişilerin de kombucha çayı tüketimini sınırlamasında fayda vardır. Çeşitli sağlık risklerine karşı düzenli olarak kombucha çayı tüketimine başlamadan önce bir uzmana danışılması tavsiye edilir.