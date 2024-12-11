Bir bardağı bile beyindeki serotonin seviyelerini artırıyor: Canan Karatay'ın da tavsiyesi! Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı

Beslenme alanındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine toplayan Prof. Dr. Canan Karatay, ilk olarak Orta Asya'da ortaya çıkıp sonrasında Avrupa'ya yayılan kombucha çayının sağlığa çeşitli faydaları olduğunu belirtti. Kombucha çayının vücuda katkıları, dünya çapında yürütülen bazı bilimsel araştırmalarla da desteklendi.

Bir bardağı bile beyindeki serotonin seviyelerini artırıyor: Canan Karatay'ın da tavsiyesi! Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı - 1

2014 yılında Kore Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, kombucha çayının probiyotik özellikler taşıdığını ve bu özelliklerin sindirim sistemi florasını dengelemeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmada, kombuchanın bağırsak hareketlerini artırarak, sindirim problemleri ve kabızlık gibi durumları da önlediği belirlendi. Ayrıca, probiyotiklerin sindirim sistemindeki zararlı bakterilerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği de vurgulandı.

N-LIFE HABERLERİ

Bir bardağı bile beyindeki serotonin seviyelerini artırıyor: Canan Karatay'ın da tavsiyesi! Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı - 2

Çin Tıp Üniversitesi'nin 2017 yılında yürüttüğü bir araştırmada, kombucha çayının antioksidan özelliklere sahip olduğu ve bu özelliklerin bağışıklık fonksiyonlarını artırabildiği tespit edildi. Araştırmaya göre, kombucha çayı, vücudun serbest radikallerle mücadelesine destek olarak hastalık riskini azaltabilir.

Bir bardağı bile beyindeki serotonin seviyelerini artırıyor: Canan Karatay'ın da tavsiyesi! Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı - 3

2019 yılında yine Çinli bilim insanları liderliğinde yürütülen bir analizde, kombucha çayının kalp sağlığını iyileştirebildiği kanıtlandı. Guangzhou Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, kombucha çayı tüketen deneklerde, kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin düştüğü ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerinin arttığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, kombuchanın içeriğindeki antioksidanlar ve organik asitlerin, kalp hastalıkları riskini azaltmada etkili olabileceğini belirtti.

Bir bardağı bile beyindeki serotonin seviyelerini artırıyor: Canan Karatay'ın da tavsiyesi! Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı - 4

Hindistan'daki Delhi Üniversitesi ise 2020 yılında kombucha çayının ruh hali üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma sonunda, çayın içerdiği B vitaminlerinin sinir sistemini desteklediği ve stresle mücadelede etkili olduğu ortaya çıktı. Kombucha çayı tüketen bireylerin daha sakin ve huzurlu bir ruh hali sergilediklerini belirten uzmanlar, çayın içerdiği B12 vitamini ve folik asit sayesinde, beyindeki serotonin seviyelerinin arttığını vurguladı.

Bir bardağı bile beyindeki serotonin seviyelerini artırıyor: Canan Karatay'ın da tavsiyesi! Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı - 5

2015 yılında yapılan bir başka araştırma sonucunda, kombuchanın cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkiler gösterdiği açıklandı. Amerikan Dermatoloji Derneği'nin yayımladığı araştırmaya göre, kombucha çayının içerdiği antioksidanlar cildi koruyarak, erken yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve ciltteki iltihaplanmaları hafifletebilir. Araştırmada, kombuchanın içerdiği polifenollerin, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olduğu ve serbest radikallere karşı koruma sağladığının altını çizildi.

Bir bardağı bile beyindeki serotonin seviyelerini artırıyor: Canan Karatay'ın da tavsiyesi! Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı - 6

BİLİNÇSİZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Kombucha, günlük olarak en fazla 1 bardak tüketilmelidir. Fermente edilmiş bir içecek olduğu için az miktarda alkol içerir. Bu durum, kombucha çayını, hamilelik veya emzirme dönemindeki kadınlar için sakıncalı kılabilir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler (örneğin, HIV/AIDS hastaları, organ nakli geçirenler veya kemoterapi tedavisi görenler), kombucha çayındaki canlı bakteriler nedeniyle enfeksiyon riski altında olabilir. Şeker hastalığı olan kişilerin de kombucha çayı tüketimini sınırlamasında fayda vardır. Çeşitli sağlık risklerine karşı düzenli olarak kombucha çayı tüketimine başlamadan önce bir uzmana danışılması tavsiye edilir.

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