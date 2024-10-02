Bir bardağı öksürüğü anında kesiyor! Potasyum ve magnezyum bombası: Kışın vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor

Havaların serinlemesiyle birlikte mevsimsel hastalık oranlarında da artış yaşanmaya başladı. Ancak kendisini öksürük, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle gösteren nezle ve gribin etkilerini, evde kolaylıkla bulabileceğiniz bazı doğal alternatiflerle hafifletebilirsiniz.

Bir bardağı öksürüğü anında kesiyor! Potasyum ve magnezyum bombası: Kışın vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor - 1

Bal ve limon

Doğal bir öksürük yatıştırıcı olan limon, içeriğindeki yüksek C vitamini oranıyla özellikle gribal enfeksiyonların tedavisinde oldukça doğru bir seçenektir. Limon, sıcak su ile birlikte tüketildiğinde mukusu yumuşatmaya yardımcı olur ve farenjit öksürüğünü kısa sürede geçirir.

Bal ise doğal antibakteriyel özellikleri ile ön plandadır. Bal ve limonu birlikte tüketmek, daha hızlı iyileşmenize destek sağlayabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Bir bardağı öksürüğü anında kesiyor! Potasyum ve magnezyum bombası: Kışın vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor - 2

Zencefil

Zencefil, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle öksürüğü yatıştırır ve mukusun atılmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına katkı sağlar.

Bir bardağı öksürüğü anında kesiyor! Potasyum ve magnezyum bombası: Kışın vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor - 3

Bitki çayları

Papatya ve ıhlamur başta olmak üzere birçok bitki çayına da öksürük tedavisinde başvurulabilir. Ancak bitki çayı tüketiminde mutlaka bir uzmana danışılmasında fayda vardır çünkü bu çaylar,  özellikle tansiyon ve kalp rahatsızlığı sorunu yaşayanlar için oldukça tehlikeli olabilir.

Bir bardağı öksürüğü anında kesiyor! Potasyum ve magnezyum bombası: Kışın vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor - 4

Kakule

Potasyum ve magnezyum açısından zengin olduğu bilinen kakuleyi, yeşil çayla birlikte tüketebilirsiniz. Yeşil çayı ve kaküleyi sıcak suda demledikten sonra tercihe göre içine bal da ekleyebilirsiniz.

Kakule ilaveli yeşil çayı günde 2 fincan içerek, öksürüğü anında kesebilirsiniz. Ancak özellikle hipertansiyon ve taşikardi gibi sağlık sorunu olanların bu karışımı tüketmeden önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışması gerekir.

Bir bardağı öksürüğü anında kesiyor! Potasyum ve magnezyum bombası: Kışın vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor - 5

Ayva çayı

1 çay kaşığı parçalanmamış ayva tohumunu 1 fincan su içerisinde 5-10 dakika kadar demledikten sonra içebilirsiniz. Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur.

Bir bardağı öksürüğü anında kesiyor! Potasyum ve magnezyum bombası: Kışın vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor - 6

Buhar tedavisi

Grip ve nezlenin belirtilerini azaltabilecek yöntemlerden biri de buhardır. Sıcak buhar, solunum yollarındaki mukusu yumuşatarak öksürüğü hafifletir. Ayrıca solunum yollarını nemlendirerek tahrişi azaltır ve kuru öksürüğe iyi gelir. Uygulamayı sıcak bir banyoda yapmanızda fayda vardır.

Bir bardağı öksürüğü anında kesiyor! Potasyum ve magnezyum bombası: Kışın vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor - 7

Tuzlu su gargarası

Tuzlu su gargarası yapmak, boğazdaki irritasyonu azaltır ve mukusun atılmasına yardımcı olur. Boğaz tahrişini hafifleterek özellikle yetişkinlerde kuru öksürüğe iyi gelir. Bir bardak suya 1 çay kaşığı tuz ekleyerek ve karıştırarak gargaranızı hazırlayabilirsiniz.

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