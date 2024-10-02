Bir bardağı öksürüğü anında kesiyor! Potasyum ve magnezyum bombası: Kışın vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor

Bal ve limon

Doğal bir öksürük yatıştırıcı olan limon, içeriğindeki yüksek C vitamini oranıyla özellikle gribal enfeksiyonların tedavisinde oldukça doğru bir seçenektir. Limon, sıcak su ile birlikte tüketildiğinde mukusu yumuşatmaya yardımcı olur ve farenjit öksürüğünü kısa sürede geçirir.

Bal ise doğal antibakteriyel özellikleri ile ön plandadır. Bal ve limonu birlikte tüketmek, daha hızlı iyileşmenize destek sağlayabilir.