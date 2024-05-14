Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı
Başrollerinde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı 1930’lu yıllarda geçecek olan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri sona erdi.
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yapacağı Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri sona erdi.
Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi isimler yer alıyor.