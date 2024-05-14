Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı

BİR CUMHURİYET ŞARKISI KONUSU

Henüz savaştan çıkmış, yokluklar ve yoksunluklar içinde hüzünlü bir şarkıya dönüşmüş bu eşsiz toprakları yeni baştan besteleyen bir avuç idealist insanın etrafında, sadece 27 günde bestelenip hayata geçirilen genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk operasının nasıl hayat bulduğu, bir ülkenin sanatla nasıl devrim yaptığı nefes kesen bir kurgu ile anlatılıyor.