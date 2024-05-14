Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı

Başrollerinde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı 1930’lu yıllarda geçecek olan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri sona erdi.

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Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yapacağı Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri sona erdi.

Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi isimler yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 2

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin yazdığı, 1930’lu yıllar Türkiye’sini ve genç bir Cumhuriyet’in sanatla yaşadığı dönüşümü anlatan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi,  Ekim 2024’te vizyonda.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 3

BİR CUMHURİYET ŞARKISI KONUSU

Henüz savaştan çıkmış, yokluklar ve yoksunluklar içinde hüzünlü bir şarkıya dönüşmüş bu eşsiz toprakları yeni baştan besteleyen bir avuç idealist insanın etrafında, sadece 27 günde bestelenip hayata geçirilen genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk operasının nasıl hayat bulduğu, bir ülkenin sanatla nasıl devrim yaptığı nefes kesen bir kurgu ile anlatılıyor. 

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 4

Bademci filmde “Ahmet Adnan Saygun”a, Sezen Saygun’un eşi Mediha hanıma, Saban Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verecek.

Birce Akalay filmde ilk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid hanıma hayat verecek.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 5
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 6
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 7
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 8
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 9
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 10
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 11
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 12
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 13
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 14
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - 15
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