Bir tutamı bile karaciğer hasarını önlüyor! Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılıyordu: Türkiye'de değeri pek bilinmiyor
Ana vatanı Endonezya olan muskat; Hindistan, Sri Lanka ve Karayipler'de de yetişiyor. Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılan muskatın sindirim, karaciğer ve ruh sağlığı üzerinde sayısız faydası bulunuyor.
Portakal ağacına benzeyen tropikal bir bitki olan muskat, son yıllarda Türkiye'ye de ihraç ediliyor. Daha çok salata, makarna ve brokoli çorbasıyla birlikte tercih edilen muskat, aroma verici özelliğiyle ön plana çıksa da, muskatın genel sağlık üzerindeki faydaları pek bilinmiyor.