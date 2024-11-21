Bir tutamı bile karaciğer hasarını önlüyor! Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılıyordu: Türkiye'de değeri pek bilinmiyor

Ana vatanı Endonezya olan muskat; Hindistan, Sri Lanka ve Karayipler'de de yetişiyor. Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılan muskatın sindirim, karaciğer ve ruh sağlığı üzerinde sayısız faydası bulunuyor.

Bir tutamı bile karaciğer hasarını önlüyor! Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılıyordu: Türkiye'de değeri pek bilinmiyor - 1

Portakal ağacına benzeyen tropikal bir bitki olan muskat, son yıllarda Türkiye'ye de ihraç ediliyor. Daha çok salata, makarna ve brokoli çorbasıyla birlikte tercih edilen muskat, aroma verici özelliğiyle ön plana çıksa da, muskatın genel sağlık üzerindeki faydaları pek bilinmiyor.

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Bir tutamı bile karaciğer hasarını önlüyor! Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılıyordu: Türkiye'de değeri pek bilinmiyor - 2

Muskat, mide asidini dengeler ve sindirim enzimlerinin üretimini arttırır. Ayrıca, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarının önlenmesinde etkilidir.

Bir tutamı bile karaciğer hasarını önlüyor! Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılıyordu: Türkiye'de değeri pek bilinmiyor - 3

Çin tıbbında mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan muskat, karaciğer sağlığı için de oldukça faydalı bir baharattır. Nanchang Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, az miktarda muskatın bile olası karaciğer hasarını önleyebildiği tespit edilmiştir.

Bir tutamı bile karaciğer hasarını önlüyor! Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılıyordu: Türkiye'de değeri pek bilinmiyor - 4

Muskat, uyku kalitesini arttırmaya yardımcı olur. Stres ve kaygıyı azaltarak, uykuya dalamama probleminin önüne geçer.

Bir tutamı bile karaciğer hasarını önlüyor! Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılıyordu: Türkiye'de değeri pek bilinmiyor - 5

Ağrı kesici özelliğiyle de ön plana çıkan muskat; baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrılarını hafifletmeye katkı sağlar. Muskat, ağrı kesici etkili bir bileşik olan miristisin açısından zengindir.

Bir tutamı bile karaciğer hasarını önlüyor! Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılıyordu: Türkiye'de değeri pek bilinmiyor - 6

Muskat, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar ve anti-enflamatuar bileşikler içerir. Bu nedenle vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olur ve mevsimsel hastalık riskini azaltır.

Bir tutamı bile karaciğer hasarını önlüyor! Çin tıbbında ilaç niyetine kullanılıyordu: Türkiye'de değeri pek bilinmiyor - 7

Cilt sağlığına da sayısız faydası olduğu bilinen muskatta bulunan antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikallerden korur. Ek olarak, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki iltihaplanmayı hafifletir ve akne probleminin önüne geçer.

BİLİNÇSİZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Muskat, süt ile birlikte tüketildiğinde halüsinasyon görme, mide bulantısı, kalp ritminde bozukluk gibi yan etkilere neden olabilir. Muskat bitkisinin fazla tüketimi, ağızda kuruluğa yol açabilir.

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