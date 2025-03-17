Böbrek dostu: Lif, antioksidan zengini; iltihap önleyici

SARIMSAK

İltihap önleyici ve antibakteriyel olan sarımsak böbrek stresini azaltır, kan basıncını düzenler, enfeksiyonları uzak tutar ve genel bağışıklık tepkisini teşvik eder, bu da onu böbreklerinizi sağlıklı tutmanın mükemmel bir yolu haline getirir.



SOĞAN



Antioksidanlar ve flavonoidlerle dolu olan soğanlar böbrekleri temizlemeye, dolaşımı iyileştirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olurken potasyum açısından doğal olarak düşük olduğundan böbrek dostu bir diyete harika bir katkı sağlar.





