Böbrek dostu: Lif, antioksidan zengini; iltihap önleyici
Böbreklerin sağlıklı tutulması genel sağlığın önemli bir yönüdür. Diyetinize besin açısından yoğun yiyecekler eklemek detoks etkisi yaratır, iltihabı azaltır ve böbreklerin düzgün çalışmasını sağlar. Böbrekler için faydalı olan bu yiyecekler su ihtiyacını da karşılar, kan basıncını dengede tutar ve doğal olarak toksin birikimini önler
Böbrek sağlığını korumak için sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı geliştirmeniz gerekir.
Bazı besinler böbrekleri koruyarak toksinlerin atılmasına yardımcı olur.