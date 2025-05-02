Böbrek sağlığınız iyi mi? Vücudunuzdaki bu işaretlere dikkat!

METALİK TAT VE KÖTÜ NEFES

Her türlü yiyecekle tat değişikliği de böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir

Erken teşhis tedavi ve prognoz için önemlidir. Böbrek hastalığı tespiti birkaç basit testle yapılabilir

Kan Testi (Serum Kreatinin)

İdrar Testi (İdrar Tahlili ve Albümin-Kreatinin Oranı)

Ultrason veya Görüntüleme (gerekirse)

Böbrek taramasından kimler geçmelidir:



RİSK FAKTÖRLERİNE SAHİP KİŞİLER



Diyabet

Yüksek tansiyon

Ailede böbrek hastalığı öyküsü

Ağrı kesicilerin veya belirli ilaçların aşırı kullanımı

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.