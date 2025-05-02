Böbrek sağlığınız iyi mi? Vücudunuzdaki bu işaretlere dikkat!
Böbrek hastalıkları, erken evrelerde belirgin semptomlar göstermeyebilir, ancak ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, özellikle diyabet, yüksek tansiyon veya ailede böbrek hastalığı öyküsü bulunan bireylerin bu belirtilere dikkat etmelerini öneriyor.
Börek hastalıklarında; şişlik, yorgunluk, idrara çıkmada değişiklikler, sürekli kaşıntı, nefes darlığı ve metalik tat temel belirtilerdir. Erken teşhis çok önemlidir. Görüntüleme ile birlikte basit kan ve idrar testleri tanıya yardımcı olur. Peki, vücudunuzdaki hangi belirtiler uyarı işaretidir?