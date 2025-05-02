Böbrek sağlığınız iyi mi? Vücudunuzdaki bu işaretlere dikkat!

Böbrek hastalıkları, erken evrelerde belirgin semptomlar göstermeyebilir, ancak ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, özellikle diyabet, yüksek tansiyon veya ailede böbrek hastalığı öyküsü bulunan bireylerin bu belirtilere dikkat etmelerini öneriyor.

Böbrek sağlığınız iyi mi? Vücudunuzdaki bu işaretlere dikkat! - 1

Börek hastalıklarında; şişlik, yorgunluk, idrara çıkmada değişiklikler, sürekli kaşıntı, nefes darlığı ve metalik tat temel belirtilerdir. Erken teşhis çok önemlidir. Görüntüleme ile birlikte basit kan ve idrar testleri tanıya yardımcı olur. Peki, vücudunuzdaki hangi belirtiler uyarı işaretidir?

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Böbrek sağlığınız iyi mi? Vücudunuzdaki bu işaretlere dikkat! - 2

Bu belirtiler her zaman belirli değildir ancak uyarı işaretleri olabilir:

Ayak bileklerinde, ayaklarda veya yüzde şişme, özellikle göz çevresinde veya altında sabah şişmesi dikkatlice düşünülmelidir.

Yorgunluk veya güçsüzlük, bacaklarda gece krampları birçok hastalıktan kaynaklanabilir ancak böbrek hastalığına da işaret edebilir

İdrarda değişiklikler (köpüklü, daha sık, daha az sıklıkta veya idrarda kan)

Köpüklü idrar, idrarda protein sızıntısının göstergesi olabilir. Suyu sifonu çektiğinizde oluşan köpük kaybolmalıdır, geçmiyorsa muhtemelen proteinüri yaşıyor olabilirsiniz. Oligüri veya yeterli su alımına rağmen daha az idrar böbrekler tarafından yetersiz filtrasyondan kaynaklanabilir. Gün içinde idrara çıkma sıklığının artması böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir.


Böbrek sağlığınız iyi mi? Vücudunuzdaki bu işaretlere dikkat! - 3

Noktüri (geceleri daha sık idrara çıkmak oldukça alışılmadık bir durumdur) ciddiye alınmalıdır. İdrarda kan ayrıca böbrek taşı hastalığı, idrar yolu enfeksiyonu ve idrar yolu ve böbrek malignitelerini gösterebilir. Tüm bu semptomlar için değerlendirme zorunludur.


Böbrek sağlığınız iyi mi? Vücudunuzdaki bu işaretlere dikkat! - 4

KALICI KAŞINTI

Üremi (yüksek kan üre seviyeleri ve diğer azotlu atıklar) belirtisi olabilir, bu nedenle vücudunuzun her yerinde kaşıntı varsa bu belirtiye dikkat edin.

NEFES DARLIĞI

Daha önce olmayan kısa mesafelerde yürüme veya merdiven çıkma zorluğu, vücutta aşırı su birikiminin bir işareti olabilir ve nefes alma zorluklarına neden olabilir.


Böbrek sağlığınız iyi mi? Vücudunuzdaki bu işaretlere dikkat! - 5

METALİK TAT VE KÖTÜ NEFES

Her türlü yiyecekle tat değişikliği de böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir
Erken teşhis tedavi ve prognoz için önemlidir. Böbrek hastalığı tespiti birkaç basit testle yapılabilir
Kan Testi (Serum Kreatinin)
İdrar Testi (İdrar Tahlili ve Albümin-Kreatinin Oranı)
Ultrason veya Görüntüleme (gerekirse)
Böbrek taramasından kimler geçmelidir:

RİSK FAKTÖRLERİNE SAHİP KİŞİLER

Diyabet
Yüksek tansiyon
Ailede böbrek hastalığı öyküsü
Ağrı kesicilerin veya belirli ilaçların aşırı kullanımı

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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