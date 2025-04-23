Böbreklere yavaş yavaş zarar veren en kötü yiyecekler: İltihaplanma, obezite, tansiyon...
Böbrekler vücutta büyük işler yaparlar, atıkları filtreler, sıvıları dengeler ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olurlar. Birçok kişi karaciğer veya kalp sağlığına odaklanırken, böbrekler görmezden gelinir ve günlük yiyecek seçimlerinden sessizce etkilenirler.
Bazı yiyecekler diyetlerimizde zararsız veya hatta "normal" görünebilir, ancak zamanla böbreklere stres yükleyebilir ve yüksek tansiyon, böbrek taşı veya hatta böbrek yetmezliği gibi sorunlara yol açabilirler. İşte böbrek sağlığına yavaşça zarar verebilecek yiyecekler.