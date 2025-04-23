Böbreklere yavaş yavaş zarar veren en kötü yiyecekler: İltihaplanma, obezite, tansiyon...

KIRMIZI ET

Protein olmazsa olmaz olsa da, aşırı alım - özellikle koyun eti gibi kırmızı etlerden - üre ve kreatinin gibi atık ürünlerin üretimini artırır. Böbrekler bunları ortadan kaldırmak için fazla mesai yapmak zorunda kalır ve bu da uzun vadede böbrek sağlığını kötüleştirebilir.





