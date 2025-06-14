Böbrekleri bitiriyor: 1 bardağının yarardan çok zararı olabilir

Pancar suyu; doğal nitratlar, folat, potasyum, C vitamini ve antioksidanlarla dolu güçlü bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu içeriği sayesinde kan damarlarını genişletiyor, dolaşımı destekliyor ve oksijenin organlara daha verimli taşınmasına yardımcı oluyor. Sporcuların antrenman öncesi tercih ettiği bu içecek, artık smoothielerden günlük içecek rutinlerine kadar birçok alanda kendine yer bulmuş durumda.



Ancak her sağlıklı görünen ürün gibi, pancar suyunun da dikkat edilmesi gereken yönleri var. İçeriğindeki yüksek oksalat ve potasyum oranı, özellikle böbrek rahatsızlığı olanlar için sorun yaratabiliyor. Uzmanlar, kronik böbrek hastalarının bu tür besinleri tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmaları gerektiği konusunda uyarıyor.





