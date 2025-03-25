Böbreklerin bozulmaya başladığını gösteren 7 işaret: 2 belirti geceleri sık yaşanıyor

SÜREKLİ YORGUN HİSSETMEK

Dinlenmenize rağmen sürekli bitkin hissediyorsanız, bunun nedeni böbrek sorunları olabilir. Sağlıklı böbrekler, kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardımcı olan eritropoietin (EPO) adı verilen bir hormon üretir. Böbrek fonksiyonu azaldığında, EPO üretimi azalır ve bu da yorgunluğa, güçsüzlüğe ve baş dönmesine neden olan bir durum olan anemiye yol açar.