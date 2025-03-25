Böbreklerin bozulmaya başladığını gösteren 7 işaret: 2 belirti geceleri sık yaşanıyor

Kronik böbrek hastalığı, dünya genelinde insanların %10'unu etkiliyor ve her yıl milyonlarca insan böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybedebiliyor. Farkında olmayabiliriz ancak böbreklerimiz atıkları filtreleme, sıvıları dengeleme ve genel sağlığı korumada oldukça önemli bir role sahiptir. Böbreklerimiz bozulmaya başladığında, vücudumuz göz ardı edilmemesi gereken sinyaller gönderir. Böbrek sorunlarının erken tespiti hayat kurtarıcı olabilir. İşte böbreklerimizin düzgün çalışmadığına dair 7 ani işaret.

Böbreklerin bozulmaya başladığını gösteren 7 işaret: 2 belirti geceleri sık yaşanıyor - 1

İDRARDA DEĞİŞİKLİK

Böbrek fonksiyon bozukluğunun ilk belirtilerinden biri, idrar yapma düzenlerinde fark edilir bir değişikliktir. Bu şunları içerebilir:

  • Özellikle geceleri sık idrara çıkma.
  • İdrarın koyu renkli, köpüklü veya kanlı olması (bunlar hastalığın ileri evrelerde olduğunun belirtisi olabilir).
  • Herhangi bir sebep olmaksızın idrar çıkışında azalma veya artış.
  • İdrar yaparken zorluk veya ağrı.
  • Böbrekler atıkları filtrelemekten sorumlu olduğundan, idrara çıkmada herhangi bir değişiklik altta yatan bir böbrek sorununa işaret ediyor olabilir.


N-LIFE HABERLERİ

Böbreklerin bozulmaya başladığını gösteren 7 işaret: 2 belirti geceleri sık yaşanıyor - 2

KURU VE KAŞINTILI CİLT

Cildiniz böbreklerinizin sağlığını yansıtabilir. Böbrekler kandaki toksinleri ve fazla mineralleri temizleyemediğinde, bu şunlara yol açabilir:

  • Aşırı kuru cilt.
  • Nemlendiricilerle geçmeyen, inatçı kaşıntı.
  • Toksin birikiminden kaynaklanan döküntüler veya tahriş.
  • Kronik böbrek hastalığı (KBH) da mineral dengesizliklerine yol açarak cildi etkileyen kalsiyum ve fosfor sorunlarına yol açabilir.
Böbreklerin bozulmaya başladığını gösteren 7 işaret: 2 belirti geceleri sık yaşanıyor - 3

AYAK BİLEKLERİNDE ŞİŞLİK

Böbrekler fazla sıvıyı düzgün bir şekilde filtreleyemediğinde, su tutulumu meydana gelebilir ve bu da özellikle şu bölgelerde belirgin şişmeye neden olabilir:

  • Ayaklar ve ayak bilekleri.
  • Eller ve parmaklar.
  • Yüz, özellikle göz çevresi.
  • Ödem olarak bilinen bu şişlik, böbrek fonksiyonlarının azaldığının bir işareti olabilir ve göz ardı edilmemelidir.
Böbreklerin bozulmaya başladığını gösteren 7 işaret: 2 belirti geceleri sık yaşanıyor - 4

TAT VE İŞTAHTA DEĞİŞİKLİK

Böbrek fonksiyon bozukluğu nedeniyle kanda biriken toksinler tat alma ve iştahınızı değiştirebilir. Bazı yaygın belirtiler şunlardır:

  • Ağızda kalıcı metalik tat.
  • İştahsızlık veya açıklanamayan kilo kaybı.
  • Özellikle sabahları mide bulantısı veya kusma hissi.
  • Bu belirtiler, vücutta atık birikmesiyle ortaya çıkan üremi adı verilen bir durumdur.



Böbreklerin bozulmaya başladığını gösteren 7 işaret: 2 belirti geceleri sık yaşanıyor - 5

UYKUSUZLUK

Böbrekler toksinleri etkili bir şekilde filtrelemeyi başaramadığında, atıklar idrar yoluyla atılmak yerine kan dolaşımında kalır. Bu durum şunlara yol açabilir:

  • Uykuya dalmada veya uykuyu sürdürmede zorluk.
  • Huzursuz bacak sendromu, rahatsızlık ve uyku bozukluğuna neden olur.
  • Uyku apnesi sıklıkla böbrek hastalıklarıyla ilişkilidir.
  • Kronik uyku problemleriniz varsa böbrek fonksiyonlarınızı kontrol ettirmenizde fayda olabilir.



Böbreklerin bozulmaya başladığını gösteren 7 işaret: 2 belirti geceleri sık yaşanıyor - 6

NEFES DARLIĞI

Efor sarfetmeden bile nefes darlığı yaşıyorsanız böbrekleriniz düzgün çalışmıyor olabilir. Bu şunlardan dolayı olabilir:

  • Akciğerlerde sıvı birikmesi nefes almayı zorlaştırır.
  • Böbrek hastalığına bağlı kansızlık nedeniyle oksijen seviyesinin düşmesi.
  • Açıklanamayan nefes darlığı fark ederseniz, en kısa sürede doktorunuza danışın.
Böbreklerin bozulmaya başladığını gösteren 7 işaret: 2 belirti geceleri sık yaşanıyor - 7

SÜREKLİ YORGUN HİSSETMEK

Dinlenmenize rağmen sürekli bitkin hissediyorsanız, bunun nedeni böbrek sorunları olabilir. Sağlıklı böbrekler, kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardımcı olan eritropoietin (EPO) adı verilen bir hormon üretir. Böbrek fonksiyonu azaldığında, EPO üretimi azalır ve bu da yorgunluğa, güçsüzlüğe ve baş dönmesine neden olan bir durum olan anemiye yol açar.

DAHA FAZLA GÖSTER