Böbreklerinizi sağlıklı tutacak 8 besin: A ve C vitaminiyle dolu

SOĞAN

Soğanlar, iltihabı azaltmaya ve böbreklerdeki serbest radikal hasarıyla savaşmaya yardımcı olan kuersetin gibi flavonoidler ve güçlü antioksidanlar açısından zengindir. Potasyum açısından düşük olduklarından böbrek hastalığı olan kişiler için idealdir.

Soğanlar ayrıca dolaşımı iyileştirmeye ve vücudun doğal detoksifikasyon süreçlerini desteklemeye yardımcı olur. Antibakteriyel özellikleri bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur ve böbrek fonksiyonunu tehlikeye atabilecek enfeksiyonları önleyebilir.

Çiğ, ızgara veya sotelenmiş olsun, soğanlar yemeklere fazla tuza ihtiyaç duymadan zengin bir tat katar ve onları akıllı ve lezzetli böbrek dostu bir yiyecek seçeneği haline getirir.





