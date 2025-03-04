Böyle yürümek faydasını 2 katına çıkarıyor: Doğada yürümek için en iyi zaman

Doğa yürüyüşünün stresi azalttığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Yeşil alanların rahatlatıcı etkisi, stres hormonu olan kortizolü düşürür ve ruh halini iyileştiren endorfin salınımını teşvik eder. Doğa yürüyüşü, sakinlik hissi vererek depresyon ve kaygı için harika bir tedavi yöntemidir.



Herhangi bir yürüyüş kalp için iyi olsa da, doğal bir ortamda yürümek daha da iyidir. Temiz hava, kirliliğin olmaması ve değişen arazi, kalbi olumlu bir şekilde etkiler. Doğada günlük yürüyüşler kan basıncını düzenler, dolaşımı iyileştirir ve kalp hastalığı ve felç riskini azaltır. Trafik alanlarında yürümek sizi akciğer dokusuna zarar veren toksik parçacıklara maruz bırakır. Doğa yürüyüşleri sizi ağaçlar tarafından yayılan doğal kimyasallar olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren fitonsitlere maruz bırakır.





