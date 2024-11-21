Bu basit belirti, beyin damarının patladığına işaret ediyor! Uzmanından korkutan uyarı
Nörolog Baibing Chen, aniden hissedilen baş ağrılarının kanser belirtisi olabileceğini söyleyerek uyardı. Uzman isim, bu tip baş ağrılarının beyinde patlayan bir damarın varlığına işaret edebileceğinin altını çizdi.
Hızlı ve şiddetli bir şekilde gelişen baş ağrılarının kanama, tümör veya anevrizma belirtisi olabileceğini söyleyen Baibing Chen, gök gürültüsüne benzer şekilde gelişen bu tür baş ağrılarının hafife alınmaması gerektiğini belirtti.