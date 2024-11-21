Bu basit belirti, beyin damarının patladığına işaret ediyor! Uzmanından korkutan uyarı

Nörolog Baibing Chen, aniden hissedilen baş ağrılarının kanser belirtisi olabileceğini söyleyerek uyardı. Uzman isim, bu tip baş ağrılarının beyinde patlayan bir damarın varlığına işaret edebileceğinin altını çizdi.

Bu basit belirti, beyin damarının patladığına işaret ediyor! Uzmanından korkutan uyarı - 1

Hızlı ve şiddetli bir şekilde gelişen baş ağrılarının kanama, tümör veya anevrizma belirtisi olabileceğini söyleyen Baibing Chen, gök gürültüsüne benzer şekilde gelişen bu tür baş ağrılarının hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

Bu basit belirti, beyin damarının patladığına işaret ediyor! Uzmanından korkutan uyarı - 2

Ani seyreden baş ağrılarının sıklaşması durumunda mutlaka bir nöroloğa danışılması gerektiğini söyleyen Dr. Baibing Chen, ''Ani baş ağrıları, beyindeki bir damarın patladığını bile gösterebilir. Bu tür baş ağrıları geçiştirildiği takdirde ömür boyu sakatlık, koma ve hatta ölüme bile neden olabilir'' ifadelerini kullandı.

Bu basit belirti, beyin damarının patladığına işaret ediyor! Uzmanından korkutan uyarı - 3

Bu durum, beynin en alt kısmında bulunan beyin sapının ciddi şekilde hasar görmesiyle ortaya çıkar ve istemli kasların felce uğramasına neden olur.

Bu basit belirti, beyin damarının patladığına işaret ediyor! Uzmanından korkutan uyarı - 4

İstemli felç, bir kasın veya kas grubunun istemli olarak hareket edememesi durumudur. Kasları hareket ettirmek için komut vermesi gereken beyin hasar gördüğünde, felç tablosu oluşur. Bu rahatsızlığa sahip olanların bilinci açıktır ve normal bilişsel yetenekleri mevcuttur ancak konuşamaz ve hareket edemezler.

Bu basit belirti, beyin damarının patladığına işaret ediyor! Uzmanından korkutan uyarı - 5

Dr. Chen, ''Beyin sapında meydana gelen istemli felç, gördüğüm en korkutucu şeylerden biri olabilir. Buna 'kilitlenme sendromu' da denir. Bu durumda her şeyin farkında olursunuz ancak ne hareket edebilirsiniz ne de konuşabilirsiniz'' dedi.

Bu basit belirti, beyin damarının patladığına işaret ediyor! Uzmanından korkutan uyarı - 6

Uzman isim, kronik uyku eksikliğinin bunama riskini artırabileceği ve bir dizi nörolojik soruna yol açabileceğinin de altını çizdi. Dr. Chen, yetişkinlerin günde yaklaşık yedi ila dokuz saat kaliteli uykuya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bu basit belirti, beyin damarının patladığına işaret ediyor! Uzmanından korkutan uyarı - 7

Beyin tümörü, beyin ve çevresindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalıp büyümesi sonucu beyinde meydana gelen iyi veya kötü huylu anormal doku kitlesidir. Bebeklerden yetişkinlere kadar birçok kişide görülebilen beyin tümörü, kanserli veya kanserli olmayan olarak kendi içinde ayrılır.

Bu basit belirti, beyin damarının patladığına işaret ediyor! Uzmanından korkutan uyarı - 8

Tümörler büyüdüğünde kafatasındaki basıncın artmasına neden olur ve bu durum beyin hasarının oluşmasıyla birlikte hayati tehlikeyi de beraberinde getirir.

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