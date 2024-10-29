Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor

Sağlıklı bağırsaklara sahip olmak, bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmasına destek olur. Sağlıklı bir bağırsak florası, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal problemlerin de çözümüne katkı sağlar. Ancak bazı besinler, bağırsakların işleyişini bozabileceği gibi çeşitli sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabilir.

Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor - 1

Rafine şeker

Rafine beyaz şeker, kabızlığı artırabilir ve genel bağırsak fonksiyonunu kötü etkileyebilir. Ayrıca yemek borusunda mantar oluşumunu tetikleyebilir.

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Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor - 2

Baharatlar

Bazı baharatlar, bağırsak hareketlerini yavaşlatarak kabızlığa neden olmasının yanı sıra ciltte kızarıklık, kaşıntı ve döküntü gibi sorunlara da yol açabilir.

Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor - 3

İşlenmiş gıdalar

İşlenmiş gıdalar, bağırsak florasında zararlı bakteri artışına yol açabilir. İçerisinde gluten, fruktoz şurubu ve endüstriyel yağların yer aldığı bu gıdalar, bağırsak florasını tahrip edebilir.

Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor - 4

Gluten

Gluten tüketimine karşı oluşan bağışıklık tepkisi, ince bağırsak zarına zarar veren ve tıbbi komplikasyonlara yol açan iltihaplanmaya neden olur. En yaygın gluten alerjisi belirtisi ishaldir. Diğer semptomlar arasında ise şişkinlik, gaz ve yorgunluk yer alır. En geçerli tedavi yöntemi ise disiplinli bir glutensiz diyettir.

Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor - 5

Fruktozlu meyveler

Yüksek fruktozlu meyveler, hassas sindirim sistemine sahip kişilerde sindirim sorunlarına zemin hazırlayabilir. Özellikle elma, armut, mango gibi meyveler yüksek fruktoz yönünden zengindir.

Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor - 6

Yumurta

Yumurta, bazı araştırmalara göre pıhtılaşmaya neden olabilir. Pıhtılaşmayla beraber, kalp krizi ve felç riski artar. Böylece bağırsak bakterileri büyüyebilir. Ayrıca yumurta, irritabl bağırsak sorunu yaşayan kişilerde gaz sorununa da  yol açabilir. 

Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor - 7

Kırmızı et

Kırmızı eti fazla tükettiğinizde bağışıklık fonksiyonunuz ve ruh sağlığınız olumsuz yönde etkilenebilir. Bunun yanında bağırsak mikrobiyotanızda zararlı değişikler de meydana gelebilir.

Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor - 8

Kızartmalar

Vücut, trans yağ içeren kızarmış besinlerin sindiriminde zorlanabilir. Trans yağlar, bağırsak duvarını tahrip ederek zararlı bakterileri artırır, bu da sindirim sistemi problemlerine neden olur. Trans yağ tüketiminden kaçınıldığında, bağırsak florası düzelir.

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