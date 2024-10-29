Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor

Gluten

Gluten tüketimine karşı oluşan bağışıklık tepkisi, ince bağırsak zarına zarar veren ve tıbbi komplikasyonlara yol açan iltihaplanmaya neden olur. En yaygın gluten alerjisi belirtisi ishaldir. Diğer semptomlar arasında ise şişkinlik, gaz ve yorgunluk yer alır. En geçerli tedavi yöntemi ise disiplinli bir glutensiz diyettir.