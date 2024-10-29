Bu besinler bağırsakları diyalize götürüyor! Zararlarını duyan bir daha ağzına bile sürmüyor
Sağlıklı bağırsaklara sahip olmak, bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmasına destek olur. Sağlıklı bir bağırsak florası, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal problemlerin de çözümüne katkı sağlar. Ancak bazı besinler, bağırsakların işleyişini bozabileceği gibi çeşitli sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabilir.
Rafine şeker
Rafine beyaz şeker, kabızlığı artırabilir ve genel bağırsak fonksiyonunu kötü etkileyebilir. Ayrıca yemek borusunda mantar oluşumunu tetikleyebilir.