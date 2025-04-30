Bu besinler ömrünüzden çalıyor: Vücuda verdiği hasar sandığınızdan daha fazla
Son zamanlarda yapılan uluslararası bir çalışma, ultra işlenmiş gıdalar ile erken ölüm arasında endişe verici bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Daha fazla ekmek, kek ve kurabiye tüketmek, 75 yaşından önce ölme riskini yüzde 3 oranında artırıyor. Tehlike sadece tuz, şeker ve yağda değil, aynı zamanda katkı maddelerinde ve yapay içeriklerde de yatıyor.
Ultra işlenmiş gıdalar fark ettiğimizden daha büyük hasara yol açabilir. ABD ve İngiltere'den alınan verileri içeren yeni bir uluslararası çalışma, ekmek, kek ve kurabiye gibi ultra işlenmiş gıdaların tüketiminde her yüzde 10'luk artışın 75 yaşından önce ölme riskini yüzde 3 oranında artırdığını buldu.