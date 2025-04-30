Bu besinler ömrünüzden çalıyor: Vücuda verdiği hasar sandığınızdan daha fazla

Son zamanlarda yapılan uluslararası bir çalışma, ultra işlenmiş gıdalar ile erken ölüm arasında endişe verici bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Daha fazla ekmek, kek ve kurabiye tüketmek, 75 yaşından önce ölme riskini yüzde 3 oranında artırıyor. Tehlike sadece tuz, şeker ve yağda değil, aynı zamanda katkı maddelerinde ve yapay içeriklerde de yatıyor.

Bu besinler ömrünüzden çalıyor: Vücuda verdiği hasar sandığınızdan daha fazla - 1

Ultra işlenmiş gıdalar fark ettiğimizden daha büyük hasara yol açabilir. ABD ve İngiltere'den alınan verileri içeren yeni bir uluslararası çalışma, ekmek, kek ve kurabiye gibi ultra işlenmiş gıdaların tüketiminde her yüzde 10'luk artışın 75 yaşından önce ölme riskini yüzde 3 oranında artırdığını buldu.

N-LIFE HABERLERİ

Bu besinler ömrünüzden çalıyor: Vücuda verdiği hasar sandığınızdan daha fazla - 2

Suçlular sadece yüksek miktarda tuz, şeker ve yağ değil, aynı zamanda gizli olanlar katkı maddeleri, tatlandırıcılar ve aromalar. American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, bazı ülkelerde meydana gelen tüm erken ölümlerin 7'de 1'inin aşırı işlenmiş gıdaların zararlı etkilerinden kaynaklandığını buldu.


Bu besinler ömrünüzden çalıyor: Vücuda verdiği hasar sandığınızdan daha fazla - 3

8 ülkeden alınan verilerinin incelenmesi, ABD'de her yıl 124.107 erken ölümün ve İngiltere'de her yıl 17.781 ölümün bu son derece sağlıksız gıdalardan kaynaklandığını söylüyor.

Çalışmanın yazarları, İngiltere, ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Şili ve Meksika'dan yapılan anketlere göre, insanların yediği aşırı işlenmiş gıda miktarı arttıkça ölüm risklerinin de arttığını buldu.

Kolombiya, Brezilya ve Şili'de aşırı işlenmiş gıdalar sırasıyla %4, %5 ve %6 oranında erken ölümle ilişkilendiriliyor. Karşılaştırıldığında, rakamlar Kanada'da (%10,9), ABD'de (%13,7) ve İngiltere'de (%13,8) çok daha yüksek ve incelenen sekiz ülke arasında en yüksek oranlar.


Bu besinler ömrünüzden çalıyor: Vücuda verdiği hasar sandığınızdan daha fazla - 4

Araştırmacılar, "Ultra işlenmiş gıdaların tüketimine atfedilen erken ölümler, bireylerin toplam enerji alımındaki paylarına göre önemli ölçüde artmaktadır. Yüksek miktarda UPF alımı sağlığı önemli ölçüde etkileyebilir," sonucuna vardılar.

Araştırma, ultra işlenmiş gıdalardan büyük miktarda toplam enerji alımına sahip ulusların daha yüksek ölüm oranlarına tanık olduğunu belirtiyor.

Renklendiriciler, aromalar, tatlandırıcılar ve emülgatörler gibi yapay bileşenler, yüksek miktarda sodyum, trans yağ ve şeker varlığı nedeniyle zaten sağlıksız olan ultra işlenmiş gıdaların olumsuz etkilerini katlıyor.


Bu besinler ömrünüzden çalıyor: Vücuda verdiği hasar sandığınızdan daha fazla - 5

ULTA İŞLENMİŞ GIDALARIN YERİNE NE TÜKETİLMELİ?

1.TAZE MEYVELER

Şekerli gıdalar, meyve ruloları ve tatlandırılmış granola barları gibi paketlenmiş atıştırmalıklar şeker ve katkı maddeleriyle doludur. Elma, muz, portakal ve çilek gibi taze meyveler doğal vitaminler, lif ve antioksidanlar açısından zengindir. Tatlı isteklerinizi doğal olarak giderir ve daha iyi sindirimi, kalp sağlığını ve bağışıklığı destekler.

2. EV YAPIMI YİYECEKLER

Dondurulmuş hazır yemekler kullanışlı olabilir, ancak son derece sağlıksızdır. Koruyucu maddeler, sağlıksız yağlar ve aşırı sodyumla dolu olduklarından günlük olarak tüketilmemelidir. Salatalar, soteler, ızgara sebzeler veya çorbalar gibi hızlı ev yapımı yemekleri taze malzemeler kullanarak hazırlamak yalnızca kimyasal alımınızı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda yemeğinize ne girdiği konusunda size tam kontrol sağlar. Temel yemekler bile taze yapıldığında daha sağlıklı ve lezzetli olabilir.


Bu besinler ömrünüzden çalıyor: Vücuda verdiği hasar sandığınızdan daha fazla - 6

3. RAFİNE YERİNE TAM TAHILLAR

Beyaz ekmek, makarna ve hazır erişte, işleme sırasında doğal besinlerinin çoğunu kaybeden rafine tahıllara örnektir. Kahverengi pirinç, yulaf, kinoa ve tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar lif, B vitaminleri ve mineralleri korur. Kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasına, daha uzun süre tokluk hissinin sağlanmasına ve kalp hastalığı riskinin azaltılmasına yardımcı olurlar.

4. CİPS YERİNE KURUYEMİŞ

Cips, simit veya işlenmiş krakerlere uzanmak yerine bir avuç badem, ceviz, chia tohumu veya kabak çekirdeği tercih edin. Kuruyemişler ve çekirdekler sağlıklı yağlar, protein, lif ve magnezyum ve çinko gibi önemli besinlerle doludur. Beyin fonksiyonlarını, kalp sağlığını destekler ve öğünler arasında açlığı kontrol altında tutarlar.


Bu besinler ömrünüzden çalıyor: Vücuda verdiği hasar sandığınızdan daha fazla - 7

5. MEYVELİ YOĞURT YERİNE SADE YOĞURT

Aromalı yoğurt, tatlılar kadar şeker içerir. Bunun yerine sade yoğurdu veya doğal şekersiz yoğurt seçin. Bal, akçaağaç şurubu veya taze meyve ile doğal olarak tatlandırabilirsiniz. Doğal yoğurt, sindirime, kemik gücüne ve bağışıklık sistemi desteğine yardımcı olan harika bir probiyotik, kalsiyum ve protein kaynağıdır.

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