Bu besinler ömrünüzden çalıyor: Vücuda verdiği hasar sandığınızdan daha fazla

ULTA İŞLENMİŞ GIDALARIN YERİNE NE TÜKETİLMELİ?

1.TAZE MEYVELER



Şekerli gıdalar, meyve ruloları ve tatlandırılmış granola barları gibi paketlenmiş atıştırmalıklar şeker ve katkı maddeleriyle doludur. Elma, muz, portakal ve çilek gibi taze meyveler doğal vitaminler, lif ve antioksidanlar açısından zengindir. Tatlı isteklerinizi doğal olarak giderir ve daha iyi sindirimi, kalp sağlığını ve bağışıklığı destekler.



2. EV YAPIMI YİYECEKLER



Dondurulmuş hazır yemekler kullanışlı olabilir, ancak son derece sağlıksızdır. Koruyucu maddeler, sağlıksız yağlar ve aşırı sodyumla dolu olduklarından günlük olarak tüketilmemelidir. Salatalar, soteler, ızgara sebzeler veya çorbalar gibi hızlı ev yapımı yemekleri taze malzemeler kullanarak hazırlamak yalnızca kimyasal alımınızı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda yemeğinize ne girdiği konusunda size tam kontrol sağlar. Temel yemekler bile taze yapıldığında daha sağlıklı ve lezzetli olabilir.





