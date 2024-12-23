Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor

Dermatolog, yüzyıllardır uygulanan ve hem genç hem de taze görünmenizi sağlayabilecek bir Japon cilt bakım yöntemini ortaya çıkardı. Dr.Mamina Turegano, TikTok, YouTube ve Instagram'da üçlü kurul sertifikalı bir dermatolog olarak cilt bakımı ipuçlarını ve püf noktalarını izleyicilerle paylaşıyor.



