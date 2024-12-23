Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor
Gençlik sırlarını paylaşan Japon dermatolog Mamina Turegano, TikTok üzerinden cilt bakımıyla ilgili bilimsel içeriklerini takipçilerine sunmaya devam ediyor. Turegano, yaptığı bir videoda annesinin 40 yaşındaymış gibi görünmesini sağlayan yöntemleri anlattı. Mamina Turegano, annesinin cilt bakım rutininin temelinde muz kabuğu olduğunu ve bu yöntemin yıllardır uygulandığını vurguladı.
Gençlik sırlarını paylaşan Japon dermatolog Mamina Turegano, TikTok üzerinden cilt bakımıyla ilgili bilimsel içeriklerini takipçilerine sunmaya devam ediyor. Turegano, yaptığı bir videoda annesinin 40 yaşındaymış gibi görünmesini sağlayan yöntemleri anlattı.