Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor

Gençlik sırlarını paylaşan Japon dermatolog Mamina Turegano, TikTok üzerinden cilt bakımıyla ilgili bilimsel içeriklerini takipçilerine sunmaya devam ediyor. Turegano, yaptığı bir videoda annesinin 40 yaşındaymış gibi görünmesini sağlayan yöntemleri anlattı. Mamina Turegano, annesinin cilt bakım rutininin temelinde muz kabuğu olduğunu ve bu yöntemin yıllardır uygulandığını vurguladı.

Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor - 1

Gençlik sırlarını paylaşan Japon dermatolog Mamina Turegano, TikTok üzerinden cilt bakımıyla ilgili bilimsel içeriklerini takipçilerine sunmaya devam ediyor. Turegano, yaptığı bir videoda annesinin 40 yaşındaymış gibi görünmesini sağlayan yöntemleri anlattı.

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Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor - 2

Dermatolog, yüzyıllardır uygulanan ve hem genç hem de taze görünmenizi sağlayabilecek bir Japon cilt bakım yöntemini ortaya çıkardı. Dr.Mamina Turegano, TikTok, YouTube ve Instagram'da üçlü kurul sertifikalı bir dermatolog olarak cilt bakımı ipuçlarını ve püf noktalarını izleyicilerle paylaşıyor.

Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor - 3

Turegano'nun annesi 72 yaşındaki Michiko, güzellik sırlarını paylaştığı bir videoda, yüzünü ve ellerini muz kabuğuyla nasıl temizlediğini gösterdi. "Gençlik formülüm bu," diyen Michiko, bu yöntemi uzun yıllardır düzenli olarak uyguladığını belirtti. Videoyu izleyenler, Michiko'nun yaşını tahmin etmenin zor olduğunu söyleyerek genç görünümüne hayranlıklarını dile getirdi.

Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor - 4

20 DAKİKADA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Dermatolog Mamina Turegano, annesinin cilt bakım rutininde muz kabuğunun önemli bir yer tuttuğunu ve bu alışkanlığın yıllardır devam ettiğini ifade etti. Michiko, muz kabuğunu cildine masaj yaparak uyguladıktan sonra 20 dakika bekleyip ardından yüzünü yıkıyor.

Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor - 5

ZENGİN VİTAMİNLERE SAHİP

Michiko, doğal bakım ürünlerinin etkisine güveniyor ve muzun bu alanda birçok fayda sağladığını düşünüyor. Muz kabuğunun, cilt için yararlı olan potasyum, A, C, E ve B vitaminleri, çinko ve amino asitler gibi zengin içeriklere sahip olduğunu belirtiyor.

Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor - 6

MUZUN CİLT İÇİN FAYDALARI

Nemlendirici Etki: Yüksek su ve doğal yağ içeriği sayesinde cildi nemlendirir ve yumuşatır.

Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor - 7

Kırışıklık Karşıtı: İçerdiği antioksidanlar ve C vitamini, cilt elastikiyetini artırarak erken yaşlanma belirtilerini önler.

Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor - 8

Akneyle Mücadele: Muz kabuğu, iltihap önleyici özelliklere sahip olup, sivilce izlerini hafifletmeye ve cildi yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Bu meyve ile 30 yaş daha genç görünebilirsiniz: Japonların güzellik formülü cilt elastikiyetini artırıyor - 9

Cilt Tonunu Eşitleme: Muzda bulunan E vitamini, ciltteki koyu lekeleri ve renk eşitsizliklerini gidermeye yardımcı olur.

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