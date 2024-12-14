Bu meyvenin kokusu tok hissettirmeye yetiyor: İştahı bıçak gibi kesiyor
Son yıllarda kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam konularında doğal yöntemlere olan ilgi artıyor. Osaka Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, greyfurt kokusunun iştahı kesici etkisini bilimsel olarak ortaya koydu. Bu keşif, kilo vermek isteyenler ve sağlıklı beslenmeyi hedefleyenler için umut verici sonuçlar sunuyor.
Osaka Üniversitesi’nden bilim insanları, greyfurtun karakteristik kokusunu oluşturan bileşenlerin iştah üzerindeki etkilerini incelemek üzere bir dizi deney gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında, farklı gruplara greyfurt esansı koklatılarak açlık hissi ve yeme isteği ölçüldü. Sonuçlar, greyfurt kokusunun katılımcılarda belirgin bir şekilde iştah azalmasına yol açtığını gösterdi.