Bu meyvenin kokusu tok hissettirmeye yetiyor: İştahı bıçak gibi kesiyor

Her ne kadar greyfurt kokusunun iştahı baskıladığı kanıtlanmış olsa da, bu yöntemi sağlıklı bir diyet ve egzersiz programıyla desteklemek önemlidir. Ayrıca, bazı insanlarda greyfurt ürünlerine karşı alerjik reaksiyonlar gelişebileceğinden, kullanım öncesinde dikkatli olunmalıdır.