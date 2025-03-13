​Bu yayın belirti Parkinson hastalığının erken işareti olabilir

Parkinson hastalığının birincil belirtileri şunlardır:



Bu birincil semptomlar bazen doktorlar tarafından parkinsonizm olarak adlandırılır.

genellikle elde veya kolda başlar ve uzuv rahat ve dinlenmişken meydana gelme olasılığı daha yüksektir

Hareket yavaşlığı (bradikinezi): Fiziksel hareketler normalden çok daha yavaştır, bu da günlük işleri zorlaştırabilir ve çok küçük adımlarla belirgin bir yavaş, sürüklenerek yürüyüşe neden olabilir

Kas sertliği (rijidite): Kkaslarda sertlik ve gerginlik, hareket etmeyi ve yüz ifadeleri yapmayı zorlaştırabilir ve ağrılı kas kramplarına (distoni) neden olabilir





