Bu yayın belirti Parkinson hastalığının erken işareti olabilir
Parkinson hastalığı titreme, yavaş hareket ve kas sertliği gibi semptomlarla dünya çapında 8,5 milyon kişiyi etkiliyor. Erken teşhis çok önemlidir ve koku alma duyusunda azalma veya anosmi erken bir gösterge olabilir.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, Parkinson hastalığının yaygınlığı son 25 yılda iki katına çıktı. 2019'da dünya çapında 8,5 milyon kişi bu durumdan etkilendi. Hastalığın bir tedavisi olmadığından, erken teşhis özellikle etkilenenlere daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamada önemli bir rol oynar. Ancak birçok kişinin görmezden geldiği bir burun semptomunun hastalığın erken bir göstergesi olabileceğini biliyor muydunuz?