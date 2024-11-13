Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti

DEMANS NEDEN OLUR?

Demansın nedeni, Alzheimer hastalığı ile beyindeki mikroskobik kanama ve kan damarlarının tıkanması sonucu meydana gelen vasküler demanstır. Ayrıca Parkinson hastalığına bağlı, normal basınçlı hidrosefali gibi birçok nörolojik hastalık ve sistemik bazı durumlar da demansa neden olabilir. Bunun yanında madde, alkol kullanımı ya da tümör gibi faktörler de demansa yol açabilir.