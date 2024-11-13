Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti

Avustralya'da yaşayan 59 yaşındaki Suzan Adler, bulaşık makinesini boşaltırken yaptığı birkaç basit hata sonrası demans hastalığına yakalandığını öğrendi.

Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti - 1

Sidneyli Suzan Adler'ın demans hastalığı belirtileri, ilk olarak 2020 yılında ortaya çıktı. Suzan'ın kızı Kristy Adler, annesinin bulaşık makinesi boşaltırken yaptığı hataları fark edince endişelendi. Suzan Adler, makineden çıkardığı tüm tabakları ısrarla yanlış yerlere yerleştiriyordu. Düzen konusunda oldukça titiz olan Suzan Adler'ın bu halini ev halkı oldukça garipsedi.

Bu olaydan birkaç gün önce de, Adler'ın davranışlarında bazı tuhaflıklar görülmüştü. Suzan Adler, araba kullanırken ezbere bildiği yollarda bile yanlış yerlere sapıyordu. Üstelik birkaç kere küçük kazaların da ucundan dönmüştü. 

N-LIFE HABERLERİ

Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti - 2

Adler, kızı Kristy'nin ısrarıyla doktora gittiğinde demans olduğunu öğrendi. Ailesinin dünyası başına yıkılırken, uzmanlar emin olmak için talihsiz kadına birkaç test daha yaptı. Ancak sonuç değişmedi. Suzan Adler'ın hastalığı ''erken evre Alzheimer hastalığı'' olarak tanımlandı.

Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti - 3

Son aylarda durumu gittikçe kötüye giden Suzan Adler, doktorların tavsiyesiyle bir bakımevine yerleştirildi. Suzan Adler'ın kızı Kristy Adler, ''Annem harika bir kadındı. Zeki, üretken ve merhametli. Şimdilerde 1 yıl daha bizimle yaşaması için Tanrıya her gün dua ediyoruz'' dedi.

Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti - 4

DEMANS NEDİR?

Beyin hücrelerinin birbirleri ile iletişim kurma yeteneğinin kaybolması sonucu düşünce, davranış ve duyguların etkilendiği belirtiler bütününe demans denir. Demans, kişinin hafıza, konuşma, problem çözme ve diğer düşünme gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesine neden olur.

Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti - 5

DEMANS NEDEN OLUR?

Demansın nedeni, Alzheimer hastalığı ile beyindeki mikroskobik kanama ve kan damarlarının tıkanması sonucu meydana gelen vasküler demanstır. Ayrıca Parkinson hastalığına bağlı, normal basınçlı hidrosefali gibi birçok nörolojik hastalık ve sistemik bazı durumlar da demansa neden olabilir. Bunun yanında madde, alkol kullanımı ya da tümör gibi faktörler de demansa yol açabilir.

Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti - 6

DEMANS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Demans tedavisi, demansın hangi türde olduğuna göre farklılık gösterir. İlerleyici demans türlerinin çoğu, kesin tedavi edilemez ama destek tedavilerle belirtiler yönetilebilir.

Medikal tedaviler dışında çevre düzenlemeleri ile hastanın bulunduğu ortamın güvenli bir hale getirilmesi önemlidir.

Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti - 7

DEMANS ÖLÜMCÜL MÜDÜR?

Tüm dünyada demans kaynaklı ölümlerde artış görülüyor. Araştırmalara göre demans, yaşlılar arasında en büyük ölüm sebeplerinden biri. İleri evre demans hastalığında hastalar, vakitlerinin çoğunu yatakta geçiriyor.

Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti - 8

DEMANSLI HASTALARININ YAŞAM SÜRESİ NE KADARDIR?

Demans hastalığında yaşam süresi, kişiye göre değişir. Doğru tedavi planlaması ve uygun hasta bakımı, yaşam süresini uzatabilir.

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