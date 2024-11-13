Bulaşık makinesini boşaltırken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti
Avustralya'da yaşayan 59 yaşındaki Suzan Adler, bulaşık makinesini boşaltırken yaptığı birkaç basit hata sonrası demans hastalığına yakalandığını öğrendi.
Sidneyli Suzan Adler'ın demans hastalığı belirtileri, ilk olarak 2020 yılında ortaya çıktı. Suzan'ın kızı Kristy Adler, annesinin bulaşık makinesi boşaltırken yaptığı hataları fark edince endişelendi. Suzan Adler, makineden çıkardığı tüm tabakları ısrarla yanlış yerlere yerleştiriyordu. Düzen konusunda oldukça titiz olan Suzan Adler'ın bu halini ev halkı oldukça garipsedi.
Bu olaydan birkaç gün önce de, Adler'ın davranışlarında bazı tuhaflıklar görülmüştü. Suzan Adler, araba kullanırken ezbere bildiği yollarda bile yanlış yerlere sapıyordu. Üstelik birkaç kere küçük kazaların da ucundan dönmüştü.