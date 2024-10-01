Burun içindeki poliplere dikkat! Burun akıntısı neden olur? Burun akıntısının 7 nedeni

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, kaşıntı ve baş ağrısı gibi diğer belirtilerle birlikte görülebilir. Eğer burun akıntısı uzun süre devam ederse veya rahatsız edici hale gelirse, bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Burun akıntısının nedenlerinden biri de burun içindekli poliplerdir. Peki, burun akıntısı başka hangi sebeplerle olur?

Burun içindeki poliplere dikkat! Burun akıntısı neden olur? Burun akıntısının 7 nedeni - 1

Burun akıntısı, burun boşluğundan veya sinüslerden çıkan mukusun (beyaz, sarı veya yeşil renkli olabilir) dışarı akması durumudur. Bu durum, genellikle vücudun bir enfeksiyona veya irritana (rahatsız edici bir maddeye) verdiği tepki olarak ortaya çıkar.


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Burun içindeki poliplere dikkat! Burun akıntısı neden olur? Burun akıntısının 7 nedeni - 2

Burun akıntısı, aşağıdaki şekillerde görülebilir:

Alerjik Burun Akıntısı: Alerjenlere (pollen, toz, hayvan tüyleri) karşı vücudun verdiği tepkiyle oluşur. Genellikle su gibi ince ve berrak bir akıntı şeklindedir.

Enfeksiyon Kaynaklı Burun Akıntısı: Soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlar sonucunda meydana gelir. Bu tür akıntı genellikle daha koyu ve kalın olabilir.

Sinüzit: Sinüs iltihaplanması durumunda, burun akıntısı genellikle sarı veya yeşil renkli olur ve kötü bir koku da hissedilebilir.

Burun içindeki poliplere dikkat! Burun akıntısı neden olur? Burun akıntısının 7 nedeni - 3

BURUN AKINTISI NEDENLERİ

Burun akıntısının birçok nedeni olabilir. İşte bazı yaygın sebepler:

Soğuk Algınlığı ve Grip: Viral enfeksiyonlar burun akıntısına sıkça yol açar. Genellikle burun tıkanıklığı, hapşırma ve boğaz ağrısı ile birlikte görülür.

Alerjiler: Polen, toz, hayvan tüyleri gibi alerjenlere karşı vücut tepki vererek burun akıntısına neden olabilir. Alerjik rinit bu durumun tipik bir örneğidir.

Sinüzit: Sinüslerin iltihaplanması burun akıntısına ve genellikle baş ağrısına, yüz ağrısına ve tıkanıklığa yol açabilir.

Kuru Hava: Özellikle kış aylarında, kuru hava burun mukozasını kurutarak akıntıya neden olabilir.

Burun içindeki poliplere dikkat! Burun akıntısı neden olur? Burun akıntısının 7 nedeni - 4

İrritanlar: Sigara dumanı, kimyasal maddeler ve güçlü kokular gibi irritanlar burun akıntısını tetikleyebilir.

Burun Polipleri: Burun içindeki polipler, burun tıkanıklığı ve akıntıya neden olabilir.

Gıda Alerjileri: Bazı gıdalar (örneğin süt ürünleri) alerjik reaksiyonlara yol açarak burun akıntısını artırabilir.

Eğer burun akıntınız sürekli devam ediyorsa veya başka belirtilerle birlikteyse, bir doktora danışmak faydalı olabilir.

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