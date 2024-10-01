Burun içindeki poliplere dikkat! Burun akıntısı neden olur? Burun akıntısının 7 nedeni

Burun akıntısı, aşağıdaki şekillerde görülebilir:



Alerjik Burun Akıntısı: Alerjenlere (pollen, toz, hayvan tüyleri) karşı vücudun verdiği tepkiyle oluşur. Genellikle su gibi ince ve berrak bir akıntı şeklindedir.



Enfeksiyon Kaynaklı Burun Akıntısı: Soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlar sonucunda meydana gelir. Bu tür akıntı genellikle daha koyu ve kalın olabilir.



Sinüzit: Sinüs iltihaplanması durumunda, burun akıntısı genellikle sarı veya yeşil renkli olur ve kötü bir koku da hissedilebilir.