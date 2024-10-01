Burun içindeki poliplere dikkat! Burun akıntısı neden olur? Burun akıntısının 7 nedeni
Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, kaşıntı ve baş ağrısı gibi diğer belirtilerle birlikte görülebilir. Eğer burun akıntısı uzun süre devam ederse veya rahatsız edici hale gelirse, bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Burun akıntısının nedenlerinden biri de burun içindekli poliplerdir. Peki, burun akıntısı başka hangi sebeplerle olur?
Burun akıntısı, burun boşluğundan veya sinüslerden çıkan mukusun (beyaz, sarı veya yeşil renkli olabilir) dışarı akması durumudur. Bu durum, genellikle vücudun bir enfeksiyona veya irritana (rahatsız edici bir maddeye) verdiği tepki olarak ortaya çıkar.