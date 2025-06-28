Büyük ilgi gördü: "Rodos keşkeği" ve "gabak köftesi"
Muğla’da Slow Food hareketi kapsamında düzenlenen Geleneksel Uluslararası Düğün Yemekleri Festivali, bu yıl da kültürlerarası mutfakları bir araya getirmeye devam ediyor. Festivalin en dikkat çeken lezzetlerinden biri ise komşu ülke Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan gelen "Gabak köftesi" ve "Rodos keşkeği" oldu.
Etkinliğe Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan katılan Behice Sellavcı, Rodos’un geleneksel düğün yemeklerini Muğlalılarla paylaşarak katılımcılara hem tat hem kültür şöleni yaşattı.