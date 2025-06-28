Büyük ilgi gördü: "Rodos keşkeği" ve "gabak köftesi"

Festival alanında yaptığı açıklamada Behice Sellavcı şunları söyledi:



"Evet biz bugün burada gabak köftesi yapıyoruz. Sizde bunun adına mücver deniyor biz buna Yunanistan’da gabak köftesi diyoruz. Bu yemek çok tanıtılan bir yemek biz Rodos’tan geldik ve arkada kazanlarda Rodos keşkeği pişiyor.