Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor
Buzdolabındaki yiyecekler, olası bir elektrik kesintisi sonrası 4 saate kadar sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilir ancak kesinti, 4 saatten uzun sürüyorsa, yiyeceklerin tüketimi riskli hale gelebilir. Çünkü bazı yiyeceklerin ikinci kez dondurulması, besinlerin içerisindeki bakterilerin çoğalmasına ve buna bağlı olarak gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Ancak basit bir bozuk para testiyle, bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün.
Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan şeyler 1 karton bardak, 1 adet bozuk para ve su.
NASIL UYGULANIR?
Karton bardağa bir parmak eksik şekilde su ile doldurarak, evden çıkmadan birkaç gün önce buzluğa koyun.