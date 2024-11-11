Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor

Bir bardak zencefil ve nane çayı, gıda zehirlenmesinin neden olduğu ishal, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olabilir.

Ancak bu doğal yöntemleri denemeden önce, bir sağlık profesyoneline danışılmasında fayda vardır.