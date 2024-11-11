Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor

Buzdolabındaki yiyecekler, olası bir elektrik kesintisi sonrası 4 saate kadar sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilir ancak kesinti, 4 saatten uzun sürüyorsa, yiyeceklerin tüketimi riskli hale gelebilir. Çünkü bazı yiyeceklerin ikinci kez dondurulması, besinlerin içerisindeki bakterilerin çoğalmasına ve buna bağlı olarak gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Ancak basit bir bozuk para testiyle, bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün.

Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor - 1

Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan şeyler 1 karton bardak, 1 adet bozuk para ve su.

NASIL UYGULANIR?

Karton bardağa bir parmak eksik şekilde su ile doldurarak, evden çıkmadan birkaç gün önce buzluğa koyun.

N-LIFE HABERLERİ

Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor - 2

Donmuş suyu çıkarın ve tam üzerine bir tane bozuk para yerleştirin. Hemen sonrasında bozuk paralı suyu, tekrar buzluğa yerleştirin.

Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor - 3

Buzlu suyun üzerinde duran bozuk para, eve döndüğünüzde yine bardağın tepesindeyse; bu, elektrik kesintisi yaşanmadığı ve yiyeceklerinizin ısısının değişmediği anlamına gelir.

Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor - 4

Eğer, bardağın üzerine koyduğunuz bozuk para bardağın altına inmişse, bu noktada özellikle buzluğunuzdaki et ürünlerini çöpe atmanız gerekebilir.

Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor - 5

BESİNLER NEDEN İKİ KEZ DONDURULMAMALI?

Besinlerin ikinci kez dondurulması, içerisindeki bakterilerin çok hızlı şekilde çoğalmasına zemin hazırlayabilir. Bu durum, gıda zehirlenmelerinin  önünü açar.

Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor - 6

Özellikle tavuk ve et gibi ürünlerin tekrar tekrar dondurulması, sağlık için ciddi riskler oluşturabilir. Bu ürünlerin yol açtığı zehirlenmeler; baş ağrısı ve dönmesi başta olmak üzere ishal, kusma, halsizlik gibi belirtilerle kendisini gösterir.

Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor - 7

GIDA ZEHİRLENMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

İshal ve kusma, vücutta su kaybını beraberinde getirir. Su kaybını telafi etmek için bol sıvı takviyesi yapmak gerekir.

Gıda zehirlenmesi sonrası özellikle birkaç saat, içinde hiçbir şey yenilip içilmemesi önerilir. Sonrasında muz, pirinç, elma püresi ve tost gibi yiyecekler, midenin rahatlamasına yardımcı olabilir.

Buzdolabının içine bozuk para koyunca bakın ne oluyor? Bu faydasını çok az kişi biliyor - 8

Bir bardak zencefil ve nane çayı, gıda zehirlenmesinin neden olduğu ishal, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olabilir. 

Ancak bu doğal yöntemleri denemeden önce, bir sağlık profesyoneline danışılmasında fayda vardır.

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