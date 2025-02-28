Çabuk acıktıran 5 besin: Kan şekerini hızla yükseltiyor
Yüksek glisemik indekse sahip yiyecekler, kan şekerini hızla yükseltir. Bu ani yükselme, pankreasın insülin salınımını tetikler ve kan şekeri hızla düşer. Bu düşüş, açlık hissine yol açabilir. Özellikle lif yoksunu yiyecekler, midenin hızla boşalmasına neden olabilir.
PATATES KIZARTMASI
Uzmanlar, patateslerin fırında veya haşlanarak tüketilmesini öneriyor. Kandaki glikoz seviyesini yükseltici etkiye sahip olan patates, kızartılmış formuyla açlık hissini artırabiliyor.