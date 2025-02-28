Çabuk acıktıran 5 besin: Kan şekerini hızla yükseltiyor

Yüksek glisemik indekse sahip yiyecekler, kan şekerini hızla yükseltir. Bu ani yükselme, pankreasın insülin salınımını tetikler ve kan şekeri hızla düşer. Bu düşüş, açlık hissine yol açabilir. Özellikle lif yoksunu yiyecekler, midenin hızla boşalmasına neden olabilir.

Çabuk acıktıran 5 besin: Kan şekerini hızla yükseltiyor - 1

PATATES KIZARTMASI

Uzmanlar, patateslerin fırında veya haşlanarak tüketilmesini öneriyor. Kandaki glikoz seviyesini yükseltici etkiye sahip olan patates, kızartılmış formuyla açlık hissini artırabiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Çabuk acıktıran 5 besin: Kan şekerini hızla yükseltiyor - 2

ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER

WebMD'de yer alan habere, şekerli ve gazlı içecekler de açlık hissini hızlandırıyor. Uzmanlar, bu duruma rafine şekerin neden olabileceğinin altını çiziyor.

Çabuk acıktıran 5 besin: Kan şekerini hızla yükseltiyor - 3

MEYVE SULARI

Meyveler, zengin lif içerikleriyle uzun saatler tok kalmaya yardımcı olurlar. Ancak meyve suları için aynı durum geçerli değildir. Meyve suları, meyvedeki liften yoksundurlar ve kan şekerini hızla yükseltebilirler. 

Çabuk acıktıran 5 besin: Kan şekerini hızla yükseltiyor - 4

BEYAZ PİRİNÇ

Beyaz pirinç de kan şekerini yükselten besinlerin başında gelir. Beyaz pirinç yerine basmati veya esmer pirinç tercih edebilirsiniz. Pirinçleri aşırı pişirmemeye de özen gösterin.

Çabuk acıktıran 5 besin: Kan şekerini hızla yükseltiyor - 5

AZ YAĞLI YOĞURT

Yoğurdun düşük yağlı versiyonu kan şekerini yükseltebilir. Uzun süre tok kalmak istiyorsanız, tam yağlı yoğurdu granola, taze meyveler ve kuruyemişlerle birlikte tüketebilirsiniz.

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