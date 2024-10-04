Canan Karatay ''Ağzıma bile sürmem'' diyerek uyardı! Faydalı sanıyoruz ama çok tehlikeli

İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, ülkemizin ithal ettiği bazı kuruyemişlerin insan sağlığını tehdit edebileceği konusunda uyardı.

Canan Karatay ''Ağzıma bile sürmem'' diyerek uyardı! Faydalı sanıyoruz ama çok tehlikeli - 1

Canan Karatay, yurt dışından getirilen kaju ve brezilya cevizine, depolarda daha uzun süre muhafaza edilebilmeleri için endüstriyel bir gaz olan bromür gazının sıkıldığını söyledi.

Bromür gazı, yalnızca solunduğu zaman bile zehirlenmelere yol açabilir. Ayrıca gözde, ciltte ve akciğerlerde de kalıcı hasara neden olabilir. 

N-LIFE HABERLERİ

Canan Karatay ''Ağzıma bile sürmem'' diyerek uyardı! Faydalı sanıyoruz ama çok tehlikeli - 2

Bu iki kuruyemişin ilaçlı olduğunu öne süren Karatay, ''Ben hayatımda bir kere yememişimdir. Fındık, fıstık varken neden kaju yiyeyim'' dedi.

Canan Karatay ''Ağzıma bile sürmem'' diyerek uyardı! Faydalı sanıyoruz ama çok tehlikeli - 3

Anavatanı Brezilya ve Hindistan olan kaju, yüksek kalori içermesi nedeniyle kilo problemine yol açabilir. Alerjik reaksiyonları da tetikleyebilen kajuyu, fıstık alerjisi olanların tüketmemesi tavsiye edilir.

Canan Karatay ''Ağzıma bile sürmem'' diyerek uyardı! Faydalı sanıyoruz ama çok tehlikeli - 4

Aşırı tüketim halinde cilt sorunlarına neden olabilen kaju, sivilce oluşumunu artırabilir. Ek olarak ameliyat olacak hastaların da yaklaşık 3 hafta kadar öncesinden bu meyveyi yemeyi bırakması önerilir. Aksi takdirde kandaki şeker oranını etkilediği için çeşitli sorunlara yol açabileceği düşünülür. Kavrulan kaju, içeriğindeki yüksek tuz nedeniyle tansiyon hastaları açısından da risk oluşturabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER