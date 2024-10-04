Canan Karatay ''Ağzıma bile sürmem'' diyerek uyardı! Faydalı sanıyoruz ama çok tehlikeli

Canan Karatay, yurt dışından getirilen kaju ve brezilya cevizine, depolarda daha uzun süre muhafaza edilebilmeleri için endüstriyel bir gaz olan bromür gazının sıkıldığını söyledi.

Bromür gazı, yalnızca solunduğu zaman bile zehirlenmelere yol açabilir. Ayrıca gözde, ciltte ve akciğerlerde de kalıcı hasara neden olabilir.