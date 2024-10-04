Canan Karatay ''Ağzıma bile sürmem'' diyerek uyardı! Faydalı sanıyoruz ama çok tehlikeli
İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, ülkemizin ithal ettiği bazı kuruyemişlerin insan sağlığını tehdit edebileceği konusunda uyardı.
Canan Karatay, yurt dışından getirilen kaju ve brezilya cevizine, depolarda daha uzun süre muhafaza edilebilmeleri için endüstriyel bir gaz olan bromür gazının sıkıldığını söyledi.
Bromür gazı, yalnızca solunduğu zaman bile zehirlenmelere yol açabilir. Ayrıca gözde, ciltte ve akciğerlerde de kalıcı hasara neden olabilir.