Canan Karatay ''Asla tüketmeyin!'' diyerek uyardı: Meğer kaşık kaşık zehir yemişiz

Sağlıklı beslenme konusundaki görüşleriyle tanınan bir kardiyolog olan Prof. Dr. Canan Karatay, deli balın yüksek oranda toksin içerdiğini ve aşırı tüketim halinde vücudu zehirleyebileceğini belirterek uyardı.

Canan Karatay ''Asla tüketmeyin!'' diyerek uyardı: Meğer kaşık kaşık zehir yemişiz - 1

Canan Karatay, deli balın aşırı tüketilmesinin zararlı olabileceğini belirtti. Grayanotoksin, düşük dozda alındığında vücutta zehirlenmeye yol açabilir ve baş dönmesi, bulantı gibi belirtilere neden olabilir.

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Canan Karatay ''Asla tüketmeyin!'' diyerek uyardı: Meğer kaşık kaşık zehir yemişiz - 2

Karatay, doğal ve katkısız balı önerse de, deli balın içerdiği toksin nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. 

Deli bal, arıların belirli bitkilerin polenlerini toplaması sonucu ürettikleri, içinde "grayanotoksin" adlı maddeleri barındıran bir bal türüdür. Yüksek miktarlarda tüketildiğinde kan basıncını düşürebilir ve vücutta zehirlenme belirtilerine yol açabilir. 

Canan Karatay ''Asla tüketmeyin!'' diyerek uyardı: Meğer kaşık kaşık zehir yemişiz - 3

Deli bal zehirlenmesinin belirtileri arasında baş dönmesi, mide bulantısı, terleme, kan basıncında ani düşüş, kalp ritmi bozuklukları gibi semptomlar görülebilir. Bu etkiler genellikle yüksek miktarda deli bal tüketildiğinde ortaya çıkar. Ancak, bazı insanlar daha düşük dozlarla bile zehirlenme belirtileri gösterebilir.

Canan Karatay ''Asla tüketmeyin!'' diyerek uyardı: Meğer kaşık kaşık zehir yemişiz - 4

Grayanotoksin, kalp ritmi üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Aritmi (düzensiz kalp atışı) gibi sorunlar, deli balın aşırı tüketimi sonucunda görülebilir. Bu da kalp sağlığı üzerinde potansiyel bir risk oluşturur.

Grayanotoksin, merkezi sinir sistemi üzerinde kafa karışıklığı ve koordinasyon bozukluğu gibi nörolojik etkilere yol açabilir. Bu durum, deli balın fazla tüketilmesiyle bağlantılıdır.

Canan Karatay ''Asla tüketmeyin!'' diyerek uyardı: Meğer kaşık kaşık zehir yemişiz - 5

Hamile ve emziren kadınlar, deli balın içerdiği grayanotoksin nedeniyle hamilelikte ve emzirme döneminde kullanmamalıdır. Bu dönemde deli balın etkileri, fetüs veya bebek üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Nadiren de olsa, bazı kişiler deli bala karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu, balın içeriğindeki polenlerden kaynaklanabilir ve cilt döküntüleri, kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Canan Karatay ''Asla tüketmeyin!'' diyerek uyardı: Meğer kaşık kaşık zehir yemişiz - 6

Genelde, deli balın güvenli kullanımı için önerilen miktar 1 çay kaşığı ile 1 yemek kaşığı arasında olmalıdır. Bu miktar, çoğu kişi için genellikle güvenlidir. Ancak, bu miktar kişinin yaşına, sağlık durumuna ve vücudunun deli bala verdiği tepkiye göre değişebilir.

Canan Karatay ''Asla tüketmeyin!'' diyerek uyardı: Meğer kaşık kaşık zehir yemişiz - 7

Deli balın normal miktarlarda, özellikle güvenilir ve kontrollü kaynaklardan temin edildiğinde bazı sağlık yararları olabileceği düşünülse de, aşırı ve dikkatsiz tüketimi sağlık açısından risk oluşturur. Deli bal kullanmadan önce, özellikle sağlık sorunu olan kişilerin bir uzmana danışmaları önemlidir.

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