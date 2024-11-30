Canan Karatay ''Asla tüketmeyin!'' diyerek uyardı: Meğer kaşık kaşık zehir yemişiz

Hamile ve emziren kadınlar, deli balın içerdiği grayanotoksin nedeniyle hamilelikte ve emzirme döneminde kullanmamalıdır. Bu dönemde deli balın etkileri, fetüs veya bebek üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Nadiren de olsa, bazı kişiler deli bala karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu, balın içeriğindeki polenlerden kaynaklanabilir ve cilt döküntüleri, kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.