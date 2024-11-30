Canan Karatay ''Asla tüketmeyin!'' diyerek uyardı: Meğer kaşık kaşık zehir yemişiz
Sağlıklı beslenme konusundaki görüşleriyle tanınan bir kardiyolog olan Prof. Dr. Canan Karatay, deli balın yüksek oranda toksin içerdiğini ve aşırı tüketim halinde vücudu zehirleyebileceğini belirterek uyardı.
Canan Karatay, deli balın aşırı tüketilmesinin zararlı olabileceğini belirtti. Grayanotoksin, düşük dozda alındığında vücutta zehirlenmeye yol açabilir ve baş dönmesi, bulantı gibi belirtilere neden olabilir.