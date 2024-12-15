Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor

Saç dökülmesi de demir eksikliğinin yaygın bir belirtisidir. Demir, saç köklerinin sağlıklı şekilde oksijen almasını sağlar, dolayısıyla eksikliği saçın incelmesine ve dökülmesine neden olabilir. Ayrıca, tırnaklarda kırılganlık, solukluk ve şekil bozuklukları (örneğin koilonik tırnaklar) gözlemlenebilir. Pica sendromu, yani toprak, kil, kağıt gibi yenmesi genellikle toksik olan maddelere karşı aşerme de demir eksikliğine bağlı olarak gelişebilir.