Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor
Türk halkının favori içeceklerinden olan çay, birçok kişi tarafından günün her saati tüketilebiliyor. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay, yemeklerden hemen sonra çay içme alışkanlığının genel sağlık açısından riskli olduğunu belirtiyor.
Beslenme alanındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Canan Karatay'a göre, çayda bulunan tanen maddesi, yemekle alınan demirin vücutta emilimini engelleyebilir. Çay, özellikle kırmızı et gibi demir açısından zengin gıdalardan sonra tüketildiğinde, risk daha da artar. Tanenler, demirin vücuda geçişini zayıflatır, bu da demir eksikliğine yol açar.