Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor

Türk halkının favori içeceklerinden olan çay, birçok kişi tarafından günün her saati tüketilebiliyor. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay, yemeklerden hemen sonra çay içme alışkanlığının genel sağlık açısından riskli olduğunu belirtiyor.

Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor - 1

Beslenme alanındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Canan Karatay'a göre, çayda bulunan tanen maddesi, yemekle alınan demirin vücutta emilimini engelleyebilir. Çay, özellikle kırmızı et gibi demir açısından zengin gıdalardan sonra tüketildiğinde, risk daha da artar. Tanenler, demirin vücuda geçişini zayıflatır, bu da demir eksikliğine yol açar.

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Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor - 2

Demir eksikliği, pek çok sağlık problemini beraberinde getirir çünkü demir, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretimi için temel bir mineraldir. Demir eksikliği en yaygın olarak demir eksikliği anemisi şeklinde kendini gösterir. Bu durum, vücudun yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi üretmesini engelleyerek, oksijen taşıma kapasitesini azaltır ve yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, nefes darlığı gibi belirtilere yol açar.

Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor - 3

Demir eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatarak, kişiyi enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirir. Sık sık hastalanma, yaraların geç iyileşmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Demir eksikliği hem ruhsal hem de duygusal sağlık üzerinde de etkili olabilir. Anksiyete, depresyon ve aşırı öfke gibi psikolojik sorunlar daha sık görülebilir.

Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor - 4

Saç dökülmesi de demir eksikliğinin yaygın bir belirtisidir. Demir, saç köklerinin sağlıklı şekilde oksijen almasını sağlar, dolayısıyla eksikliği saçın incelmesine ve dökülmesine neden olabilir. Ayrıca, tırnaklarda kırılganlık, solukluk ve şekil bozuklukları (örneğin koilonik tırnaklar) gözlemlenebilir. Pica sendromu, yani toprak, kil, kağıt gibi yenmesi genellikle toksik olan maddelere karşı aşerme de demir eksikliğine bağlı olarak gelişebilir.

Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor - 5

Uzun süreli demir eksikliği kalp üzerinde de baskı yapar. Vücut oksijen taşıma kapasitesini artırmaya çalışırken kalp daha fazla çalışır, bu da kalp büyümesine, çarpıntılara ve zamanla kalp yetmezliğine zemin hazırlayabilir.

Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor - 6

MİDE İÇİN DE TEHLİKELİ

Yemekten sonra çay içmek, bazı bireylerde mide asidinin artmasına ve mide problemlerine yol açabilir. Özellikle asidik yapıya sahip olan çaylar, yemek sonrası mideyi daha fazla uyarabilir.

Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor - 7

Yemek sonrası içilen çayın, sindirim sürecini de olumsuz etkileyebileceğini belirten Karatay, çayın mideye fazla yük bindirebileceğini ve sindirim sisteminin verimli çalışmasını engelleyebileceğini ifade ediyor.

Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor - 8

Çayın, yemekten en az yarım saat sonra tüketilmesi öneriliyor. Çay, bu şekilde tüketildiğinde içeriğindeki faydalı bileşiklerin (özellikle antioksidanların) daha etkili bir şekilde vücutta kullanılabileceği öne sürülüyor.

Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor - 9

Siyah çay, kafein içerir. Aşırı kafein tüketimi, uykusuzluk, kalp çarpıntısı, baş ağrısı ve mide sorunlarına yol açabilir. Günlük 5-6 fincan çay, kafeine duyarlı bireyler için aşırı olabilir.

Ayrıca sigara ile içmek, bireylerin vücudunda daha fazla zararlı toksin birikmesine yol açabilir.

Canan Karatay ''Çayı asla böyle içmeyin'' diyerek uyardı: Vücuda zararları saymakla bitmiyor - 10

Siyah çayı günde 3-4 fincan arasında, fazla şeker eklemeden ve sıcak içmek, en sağlıklı tüketim şeklidir.

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