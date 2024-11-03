Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, beyaz ekmek tüketiminin, insan sağlığına bilinenden çok daha büyük zararlar verdiği konusunda uyardı. Beyaz ekmek için ''En tatlı zehir'' ifadesini kullanan Karatay, düzenli beyaz ekmek tüketiminin kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa zemin hazırladığını söyledi.

Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin - 1

Canan Karatay, dünyada milyonlarca insanın tüketmekten vazgeçemediği beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu ve vücuttaki trigliseriti yükselttiğini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin - 2

Yüksek trigliserid seviyesi, kalp hastalığı riskini arttırarak damar sertleşmesine ve damar duvarlarının kalınlaşmasına yol açabilir. Bu durum; kalp krizi, inme ve çeşitli kalp-damar hastalıklarının riskini yükseltirken, pankreas iltihabı, şeker hastalığı, hipertansiyona da zemin hazırlayabilir.

Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin - 3

Uzman isim, beyaz ekmeğin yapımında bol bol kullanılan rafine unlarda aminopeptin şekeri bulunduğunu ve insan metobolizmasında bunu hazmedecek enzim olmadığını belirtti.

Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin - 4

''Ekmek kutsal değil mi, yemeyecek miyiz?' diyorlar. Yemeyeceksiniz kardeşim. Ekmek yenmeyecek" ifadelerini kullanan Canan Karatay, üç beyazın neden olduğu hastalıkların tamamen önlenebilen hastalıklar olduğunun da altını çizdi.

Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin - 5

ÜÇ BEYAZIN ZARARLARI

Bazı sağlık otoriteleri tarafından ''üç beyaz'' olarak adlandırılan un, şeker ve tuzun, genel sağlık üzerinde sayısız zararı olduğu biliniyor.

Tuzun gereğinden fazla kullanımı, kan basıncını arttırır. Ayrıca böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek taş oluşumuna neden olabilir.

Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin - 6

Tuzda bulunan sodyum, suyu çektiği için vücutta ödem oluşumuna neden olabilir. Özellikle hamile bireyler, tuz tüketimine mümkün olduğunca dikkat etmelidir.

Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin - 7

Fazla şeker tüketimi ise diş çürümesine neden olur. Çocuklarda şekerli mamaların fazla tüketilmesi, büyüme ve gelişmeyi durdurur. Şeker, pankreası yorarak fazla insülin üretimiyle diyabete yakalanma riskini artırır. Ayrıca bağışıklık sistemini de zayıflatır.

Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin - 8

Şeker, özellikle kadınlarda kolon kanserine yakalanma riskini artırır. Konsantrasyon kaybına yol açarak, dikkat süresini düşürür.

Şekerin fazlası yağ olarak depolandığı için karaciğerde yağlanma yaparak uzun dönemde sindirim sistemi bozukluklarına yol açabilir.

Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin - 9

Beyaz un da tıpkı şeker ve tuz gibi gereğinden fazla tüketildiğinde oldukça zararlıdır. Beyaz un oluşum aşamasına kadar birçok işlemden geçtiği için posa, vitamin, mineral neredeyse yok denecek kadar azdır. Aynı rafine şeker gibi hızla emilip kana geçer ve kan şekerinde ani dalgalanmalar yaratabilir.

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