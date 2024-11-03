Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin

Beyaz un da tıpkı şeker ve tuz gibi gereğinden fazla tüketildiğinde oldukça zararlıdır. Beyaz un oluşum aşamasına kadar birçok işlemden geçtiği için posa, vitamin, mineral neredeyse yok denecek kadar azdır. Aynı rafine şeker gibi hızla emilip kana geçer ve kan şekerinde ani dalgalanmalar yaratabilir.