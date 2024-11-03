Canan Karatay ''En tatlı zehir'' diyerek uyardı! Beyni uyuşturup felç riskini artırıyor: Ağzınıza bile sürmeyin
Prof. Dr. Canan Karatay, beyaz ekmek tüketiminin, insan sağlığına bilinenden çok daha büyük zararlar verdiği konusunda uyardı. Beyaz ekmek için ''En tatlı zehir'' ifadesini kullanan Karatay, düzenli beyaz ekmek tüketiminin kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa zemin hazırladığını söyledi.
Canan Karatay, dünyada milyonlarca insanın tüketmekten vazgeçemediği beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu ve vücuttaki trigliseriti yükselttiğini açıkladı.