Canan Karatay uyardı! Genç kalmak için kaşık kaşık tüketiyoruz ama kalbin en büyük düşmanıymış
Prof. Dr. Canan Karatay, piyasada satılan yaşlanma karşıtı kolajen takviyelerinin, kalp sağlığı riskini artırdığı konusunda uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Canan Karatay, piyasada genellikle toz ve kapsül formunda satılan kolajen takviyelerinin, sağlık için büyük riskler taşıdığının altını çizdi.
Karatay, "Kolajenin ilacı olmaz. Bu takviyeler kalbi büyütüyor, kalp krizi yapıyor ve hatta kalbin durmasına bile neden olabilir" ifadelerini kullandı.