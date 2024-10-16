Canan Karatay uyardı! Genç kalmak için kaşık kaşık tüketiyoruz ama kalbin en büyük düşmanıymış

Prof. Dr. Canan Karatay, piyasada satılan yaşlanma karşıtı kolajen takviyelerinin, kalp sağlığı riskini artırdığı konusunda uyarıda bulundu.

Canan Karatay uyardı! Genç kalmak için kaşık kaşık tüketiyoruz ama kalbin en büyük düşmanıymış - 1

Prof. Dr. Canan Karatay, piyasada genellikle toz ve kapsül formunda satılan kolajen takviyelerinin, sağlık için büyük riskler taşıdığının altını çizdi.

Karatay, "Kolajenin ilacı olmaz. Bu takviyeler kalbi büyütüyor, kalp krizi yapıyor ve hatta kalbin durmasına bile neden olabilir" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Canan Karatay uyardı! Genç kalmak için kaşık kaşık tüketiyoruz ama kalbin en büyük düşmanıymış - 2

Karatay, kolajeni doğal yollarla almak isteyenlerin haftada bir kelle paça çorbası içmesini tavsiye etti. Kelle paça sevmeyenler için ise "Limonu sıkın, bir çay kaşığı kristal kaya tuzu ekleyin ve kemik suyuyla karıştırın. Kahvaltıdan önce için'' önerisinde bulundu.

Canan Karatay uyardı! Genç kalmak için kaşık kaşık tüketiyoruz ama kalbin en büyük düşmanıymış - 3

Kolajen içeren ve doku oluşumunu destekleyen diğer besinler ise aşağıdaki şekildedir:

  • Tavuk, hindi, dana eti gibi hayvansal proteinden zengin et ürünleri
  • Sardalya, somon, uskumru gibi soğuk su balıkları
  • Kolajen üretimine yardımcı olan ve amino asit içeren yumurta
  • Yoğurt, süzme peynir, lor peyniri ve süt gibi süt ve süt ürünleri
  • Ispanak, pazı, lahana, brokoli ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler
  • Portakal, greyfurt, mandalina ve limon gibi narenciye meyveler
  • Çilek, böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi kırmızı meyveler
  • Badem, ceviz, soğan, biber, fasulye ve bezelye 
Canan Karatay uyardı! Genç kalmak için kaşık kaşık tüketiyoruz ama kalbin en büyük düşmanıymış - 4

Kolajen içeren besinleri tüketmek, doğrudan kolajenin cilde ve vücuda alınmasını sağlamamaktadır. Vücut, kolajen içeren besinleri aldıktan sonra sindirir ve proteinleri sentezler. Doğru beslenme planı ile de kolajen üretimi desteklenir.

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