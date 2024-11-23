Canan Karatay uyardı! Vücuda girdiği an kan şekerini fırlatıyor: Kaşık kaşık zehir yiyoruz

İnsülin hormonu kandaki şeker miktarının kontrol edilmesine katkı sağlar. İnsülin direnci meydana geldiğinde vücut hücreleri insüline normal şekilde yanıt veremez. Glikoz hücrelere kolayca giremediğinden kanda birikir. Bu süreç, insülin direncini ortaya çıkarır ve bu durum da tip 2 diyabet başta olmak üzere karaciğerde yağlanmaya yol açmasının yanında kalp ve beyin gibi hayati organlara da etki ederek kalp krizi ve felç gibi hastalıkların riskini artırabilir.