Canan Karatay uyardı! Vücuda girdiği an kan şekerini fırlatıyor: Kaşık kaşık zehir yiyoruz
Profesör Dr. Canan Karatay, kalitesiz karbonhidratlarla yüklü besinlerin, insan sağlığı üzerinde adeta zehir etkisi yarattığını belirterek uyardı. Bu tür besinlerin kan şekerini fırlattığını söyleyen Karatay, düzenli olarak sağlıklı yağ tüketilmesini önerdi.
İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, ''Ekmek, pirinç, patates, makarna, baklava, börek, çay şekeri, meyve şekeri, içtiğiniz şekerli içecekler, gazlı içecekler vücuda girdiği zaman kan şekerinizi fırlatır. Bunlar, insan vücudu için zehirdir. Bu zehir, vücudumuzda uzun süre kalmasın diye vücut kendini koruma amacı ile pankreastan insülin hormonu salgılatır'' ifadelerini kullandı.