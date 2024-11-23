Canan Karatay uyardı! Vücuda girdiği an kan şekerini fırlatıyor: Kaşık kaşık zehir yiyoruz

Profesör Dr. Canan Karatay, kalitesiz karbonhidratlarla yüklü besinlerin, insan sağlığı üzerinde adeta zehir etkisi yarattığını belirterek uyardı. Bu tür besinlerin kan şekerini fırlattığını söyleyen Karatay, düzenli olarak sağlıklı yağ tüketilmesini önerdi.

Canan Karatay uyardı! Vücuda girdiği an kan şekerini fırlatıyor: Kaşık kaşık zehir yiyoruz - 1

İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, ''Ekmek, pirinç, patates, makarna, baklava, börek, çay şekeri, meyve şekeri, içtiğiniz şekerli içecekler, gazlı içecekler vücuda girdiği zaman kan şekerinizi fırlatır. Bunlar, insan vücudu için zehirdir. Bu zehir, vücudumuzda uzun süre kalmasın diye vücut kendini koruma amacı ile pankreastan insülin hormonu salgılatır'' ifadelerini kullandı.

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Canan Karatay uyardı! Vücuda girdiği an kan şekerini fırlatıyor: Kaşık kaşık zehir yiyoruz - 2

Sağlıklı yağların insan vücudu için sayısız faydası olduğunu belirten Canan Karatay, ''Sağlıklı yağ tükettiğinizde, o yağ vücudunuzda yağ olarak birikmez. Tam tersine kilo verdirir. Yağ yiyerek vücuttaki birikmiş yağlardan da kurtulabilirsiniz. Çünkü yağ sizi acıktırmaz. Yağ, uzun süre devam eden sağlıklı enerji sağlar" şeklinde konuştu. Sağlıklı yağları zeytinyağı, avokado yağı, fındık yağı, badem yağı gibi seçenekler oluşturur.

Canan Karatay uyardı! Vücuda girdiği an kan şekerini fırlatıyor: Kaşık kaşık zehir yiyoruz - 3

Şeker hastalığının etkileri hakkında da konuşan uzman isim “Şeker hastalığı asla genetik değildir, aşırı düzeyde şeker tüketiminin bir sonucudur. Aynı ailede görülmesi, aynı aile içinde ne görüyorsak onu yapmamızla alakalıdır. Anne ve babamızdan ne görürsek onu yapıyoruz” dedi.

Canan Karatay uyardı! Vücuda girdiği an kan şekerini fırlatıyor: Kaşık kaşık zehir yiyoruz - 4

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?

Bozulmuş insülin duyarlılığı olarak da bilinen insülin direnci, kas, yağ ve karaciğer gibi hedef dokuların insüline karşı biyolojik tepkisinin bozulmasıdır. Bu dokuların insülin hormonuna normal şekilde yanıt verememesi ve kan şekerinin kontrol edilememesi insülin direnci olarak bilinen patolojik duruma yol açar. İnsülin direnci genellikle, tüketilen şekerli ve unlu hamur işleri, ekmek, makarna, pirinç gibi karbonhidratı bol gıdaların beslenme alışkanlığı haline dönüştürülmesiyle ilerler.

Canan Karatay uyardı! Vücuda girdiği an kan şekerini fırlatıyor: Kaşık kaşık zehir yiyoruz - 5

İnsülin hormonu kandaki şeker miktarının kontrol edilmesine katkı sağlar. İnsülin direnci meydana geldiğinde vücut hücreleri insüline normal şekilde yanıt veremez. Glikoz hücrelere kolayca giremediğinden kanda birikir. Bu süreç, insülin direncini ortaya çıkarır ve bu durum da tip 2 diyabet başta olmak üzere karaciğerde yağlanmaya yol açmasının yanında kalp ve beyin gibi hayati organlara da etki ederek kalp krizi ve felç gibi hastalıkların riskini artırabilir.

Canan Karatay uyardı! Vücuda girdiği an kan şekerini fırlatıyor: Kaşık kaşık zehir yiyoruz - 6

Kanda gereğinden fazla şeker bulunması sonucunda insülin hormonunun görevini yerine getirememesine bağlı olarak insülin direnci gelişir. Buna neden olan faktörler arasında bol kalorili, şekerli ve işlenmiş gıdaların tüketimi ile birlikte hareket azlığı yer alır.

Canan Karatay uyardı! Vücuda girdiği an kan şekerini fırlatıyor: Kaşık kaşık zehir yiyoruz - 7

Vücutta insülin direncine yol açan faktörler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bol kalorili, şekerli ve işlenmiş gıdaların tüketimi
  • Karbonhidrat zengini bir beslenme programı
  • Hareket azlığı
  • Obezite
  • Hipotiroidizm
  • Akromegali
  • Cushing sendromu
  • Genetik faktör
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