Cennet hurması yiyince ne olur? Bilinmeyen etkisi var

2015 yılında yapılan bir inceleme çalışması, cennet hurmasının besin profilini ve kalp hastalığı, diyabet gibi kronik hastalıklar üzerindeki potansiyel etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre, cennet hurmasının güçlü antioksidanları reaktif oksijen türlerini nötralize ederek oksidatif hasarı azaltıyor; ayrıca fitokimyasalları alfa-amilaz ve alfa-glukozidaz gibi enzimleri inhibe ederek kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Meyvenin kabuğu ve yaprakları ise insülin duyarlılığını artırıcı etkiler sunuyor ve diyabette sık görülen oksidatif stres ile inflamasyonu azaltabiliyor.





