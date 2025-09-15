Cennet hurması yiyince ne olur? Bilinmeyen etkisi var
Tatlı ve sulu meyveleri seven ancak kan şekeri kontrolünü sağlamak zorunda olan diyabet hastaları için cennet hurması, ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Orta düzey glisemik indeksi, yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde cennet hurması, kan şekeri yönetimine ve genel sağlığa katkı sağlayabiliyor.
Uzmanlar, cennet hurmasının protein veya sağlıklı yağlarla birlikte tüketilmesi ve porsiyon boyutlarının izlenmesinin kan şekeri yükselmelerini önlemede kritik rol oynadığını belirtiyor.