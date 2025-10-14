Cennet hurması yiyince ne olur? Doğal antioksidan, yaşlanma karşıtı

GÜÇLÜ BESİN DEPOSU

Cennet hurması (özellikle Japon veya Asya cennet hurması, Diospyros kaki), vitamin, mineral, lif ve biyoaktif bileşiklerle dolu bir besin kaynağı. En bilinen çeşitleri Fuyu (sertken yenebilen) ve Hachiya (tam olgunlaşana kadar büzücü ve yumuşak) olan cennet hurması, orta boy bir porsiyonda (100 gram) yaklaşık 118 kalori, 6 gram lif ve günlük C vitamini ihtiyacının %20’sinden fazlasını sunuyor.



Turuncu rengi, beta-karoten, lutein, likopen, zeaksantin ve kriptoksantin gibi antioksidan karotenoidleri içerdiğini gösteriyor. Ayrıca kabuk ve olgunlaşmamış etindeki tanenler ve proantosiyanidinler, antioksidan, antienflamatuar ve metabolik faydalara katkıda bulunuyor.