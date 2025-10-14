Cennet hurması yiyince ne olur? Doğal antioksidan, yaşlanma karşıtı
Gün batımı gibi parlayan, tatlı ama ekşi, çıtır ama yumuşak bir meyve… Sadece damak tadına keyif vermekle kalmayan bu turuncu mücevher, sağlığa sayısız fayda sunuyor: İşte cennet hurması. Parlak turuncu rengiyle göz dolduran bu meyve, biyoaktif bileşikler açısından zengin ve çoğu zaman değeri tam olarak bilinmiyor.
Sonbahar geldiğinde, çiftçi pazarlarında turuncu meyveler arasında öne çıkanlardan biri cennet hurması oluyor. Özellikle Doğu Asya’da sonbaharın sonunda pazarlarda boy gösteren cennet hurması, bilimsel araştırmalara göre düzenli tüketildiğinde sağlığı destekleyen pek çok özelliğe sahip.