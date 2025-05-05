Chia tohumlarını her gün yemek doğru mu? Kaçınmanız gereken noktalar

Uzmanlar, bu tohumların mutlaka bol suyla birlikte alınması ve mümkünse önceden ıslatılarak tüketilmesini öneriyor.



Kısacası, chia tohumları mucizevi bir süper besin olabilir; ama her mucize gibi, onu da dikkatle ve bilinçle kullanmak gerekiyor.

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