Chia tohumlarını her gün yemek doğru mu? Kaçınmanız gereken noktalar
Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz "süper besin" chia tohumları, küçük boyutlarına rağmen büyük bir sağlık tartışmasını tetikliyor. Smoothie’lerden pudinglere, salatalardan kahvaltı kaselerine kadar pek çok tarifin vazgeçilmez unsuru haline gelen bu minik siyah-beyaz tohumlar, sindirimi desteklemesi, enerji vermesi ve kilo kontrolüne yardımcı olmasıyla öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, chia tohumlarının her gün ve bilinçsizce tüketilmesinin sanıldığı kadar masum olmayabileceği konusunda uyarıyor.
Chia tohumları; lif, protein, omega-3 yağ asitleri, kalsiyum, magnezyum ve antioksidanlar açısından son derece zengin. Örneğin, yalnızca iki yemek kaşığı chia tohumu yaklaşık 10 gram lif içeriyor.