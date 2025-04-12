Chia tohumu suyu göbek yağını nasıl azaltabilir?

Chia tohumlarını günlük diyete dahil etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Smoothielere karıştırılabilir, yoğurda ve yulaf ezmesine eklenebilir veya bir gece su veya sütte bekletilerek chia pudingi yapmak için kullanılabilir. Ancak en kolayı, bir yemek kaşığı tohumu suya karıştırarak ve 15-20 dakika bekleterek yapılan chia tohumu suyu yapmaktır. Bu, tokluk hissini artırmak için yemeklerden önce tüketilebilir.