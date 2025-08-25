Çiğ domates yiyince vücudunuzda ne oluyor?

CİLDİ KORUR VE GÜÇLENDİRİR

İnsanlar cilt bakımına binlerce dolar harcıyor. İronik olarak, çözümün bir kısmı buzdolabında bekleyebilir. Eğer ışıltılı bir cilt istiyorsanız, domatesler beslenmenizde yer almayı hak ediyor. Domatesler, cilt hasarını yavaşlatma ve kolajeni artırma ile bağlantılı olan likopen, beta-karoten ve C vitamini içerir.

Domatesleri çiğ tüketirseniz, cildinizin zamanla daha taze göründüğünü fark edeceksiniz. Düzenli olarak çiğ domates yemek, cildinizin daha taze, daha parlak ve daha genç görünmesini sağlayabilir. Bazı insanlar hızlı ev ilaçları için doğrudan ciltlerine domates püresi bile uygular, ancak domates püresi tüketmek daha uzun süreli faydalar sağlar.