Çiğ domates yiyince vücudunuzda ne oluyor?
Domates en sık tüketilen yiyeceklerden biri. Çeşitli şekillerde tüketilebilen domatesin faydası en çok çiğ yenildiğinde ortaya çıkıyor. Peki, çiğ domates yiyince vücudunuzda ne oluyor?
Domatesi dilimleyin, biraz tuz serpin, belki biraz limon suyu sıkın; bir anda hem ferahlatıcı hem de vücudunuza çok iyi gelen bir atıştırmalık elde edersiniz. Pişirme, domatesleri ne kadar lezzetli hale getirse de, çoğu zaman en iyi besin değerlerinden bazılarını yok eder. Ancak çiğ olarak tüketmek sandığınızdan daha faydalı olabilir.