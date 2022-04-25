Çikolata kistine (endometriozise) dikkat:10 kadından birinde görülüyor

Endometriozis ya da toplumda daha çok bilinen adıyla ‘çikolata kisti’, rahim içini oluşturan ve endometrium olarak adlandırılan dokunun bu bölge dışında bulunması durumu olarak tanımlanıyor.

Ülkemizde üreme çağındaki her 10 kadından 1’i, bir başka deyişle iki milyon kadın endometriozis hastalığıyla mücadele ediyor.

Pek çok hastalıkla ortak belirtilere sahip olması, kimi hastalarda sinsi ilerlemesi ve yıllık rutin kontrollerin ihmal edilmesi nedeniyle tanı konulması yedi yılı bulabiliyor.