Çikolata kistine (endometriozise) dikkat:10 kadından birinde görülüyor

Haberler | 25.04.2022 - 15:20 - Son Güncelleme : 25.04.2022 - 15:21
Endometriozis ya da toplumda daha çok bilinen adıyla ‘çikolata kisti’, rahim içini oluşturan ve endometrium olarak adlandırılan dokunun bu bölge dışında bulunması durumu olarak tanımlanıyor.
Ülkemizde üreme çağındaki her 10 kadından 1’i, bir başka deyişle iki milyon kadın endometriozis hastalığıyla mücadele ediyor.
Pek çok hastalıkla ortak belirtilere sahip olması, kimi hastalarda sinsi ilerlemesi ve yıllık rutin kontrollerin ihmal edilmesi nedeniyle tanı konulması yedi yılı bulabiliyor.
Çeşitli teoriler öne sürülse de oluşum nedeni henüz bilinmeyen çikolata kisti (endometriozis), adet döneminde sancı, ilişki esnasında ağrı ve kronik kasık ağrısı gibi sorunlara yol açarak yaşam kalitesini oldukça düşürebiliyor.
Dahası üreme sağlığında problemler oluşturarak hamile kalmayı önleyebiliyor ve hamilelik oluşsa bile düşüğe neden olabiliyor. Çikolata kisti tanısı konulan kadınların yüzde 30-50’sinde kısırlık tespit ediliyor.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hale Göksever Çelik, günümüzde yardımcı üreme tedavileriyle endometriozis hastalarının anne olma şansını yakaladıklarını söylüyor.
Çikolata kisti, (endometriozis) infertilitenin (kısırlık) başlıca nedenlerinden biri. Ancak ülkemizdeki kadınların çoğu, adet döneminde yaşanan ağrıları olağan kabul ettikleri için hastalık sinsince ilerleyerek anne olmayı önleyecek noktaya ulaşabiliyor. Dolayısıyla her kadının düzenli olarak jinekolojik muayenesini aksatmaması ve adet döneminde yaşanan ağrılarda hekime başvurması, hem yaşam kalitesi hem üreme sağlığı için çok önemli.
Endometriozis hastalığına özgü spesifik bir belirti olmadığı için, erken tanı özellikle adet döneminde yaşanan ağrıların dikkate alınması ve hekime başvurulması önemli.
Endometrizisin başka hastalıklarla ortak belirtileri olması, adet sancılarının hastalar tarafından çok önemsenmemesi ve farkındalığın az olması nedeniyle tanıda ortalama 7-10 yıllık gecikmeler yaşanabiliyor.
Kadınlarda ovülasyon, yani yumurtlama sorunları, tüplere ve rahme ait problemler infertilite (kısırlık) sorununa yol açabilir.
Bazı kadınlarda, hamileliği önleyecek herhangi bir problem olmadan da infertilite görülebilir.
Endometriozis, tüplerde oluşan yapışıklıklar, tüplerin hareketliliğinde bozulmalar ve yumurtalık kalitesinde düşme gibi mekanizmalarla infertiliteye neden olabilir.
Endometriozisi olan kadınların bir kısmında hiçbir belirti ve bulgu görülmez iken adet döneminde sancı, ilişki esnasında ağrı, kronik kasık ağrısı ve hamile kalamamak, hekime en sık başvuru nedenlerini oluşturuyor.
İnfertilite (kısırlık) sorununda hamileliğin nasıl planlanacağına hasta bazında karar verilir ve tedavi kişiye özel planlanır.
Kadının yaşı, yumurtalık rezervi, tüplerin açık olup olmaması, rahimde yer kaplayan bir oluşumun (polip, myom, vs) varlığı ve eşin sağlık durumu, hamilelik şansını etkileyen faktörleri oluşturur.
Tüm bu etkenler değerlendirilip, hamileliğin kendiliğinden oluşma şansının görüldüğü hastalara belirli bir süre tanınır.
Hamilelik başarısı olmayan durumlarda, aşılama ve tüp bebek tedavisi gibi yardımcı üreme tedavileriyle endometriozisten farklı infertilite sorunu olan kadınlara da hamilelik başarısı elde edilebilir.
Çikolata kisti hastalarında tedavi sonrasında hamile kalma şansı yaşa bağlı olarak değişmekle birlikte yüzde 50-60’lara kadar yükselebilir.